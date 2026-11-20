U Banjaluci je obilježeno 108 godina od ulaska srpske vojske 1918. godine uz parastos, svečani defile i polaganje vijenaca kod spomenika banu Milosavljeviću.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Banjaluci je danas obilježeno 108 godina od oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu i ulaska srpske vojske 21. novembra 1918. godine, događaja koji je označio kraj austrougarske vlasti u ovom gradu.

Program obilježavanja, koji je organizovalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, započeo je u Hramu Hrista Spasitelja, gdje je služen parastos za poginule srpske i crnogorske vojnike, kao i stradale civile u Prvom svjetskom ratu.

Nakon parastosa, ulicama centra grada održan je svečani defile učesnika od Trga Krajine do spomenika banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću.

Defiile je završen kod spomenika banu Milosavljeviću, gdje su položeni vijenci i cvijeće u znak sjećanja i zahvalnosti oslobodiocima. U porti Hrama Hrista Spasitelja će biti održan i umjetnički program.

Vidi opis Obilježeno 108 godina od oslobođenja Banjaluke: Održani parastos, defile i polaganje vijenaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 8 / 8

Povodom obilježavanja ovog datuma oglasio se i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, poručivši da je srpski narod kroz istoriju vodio odbrambene ratove za opstanak i slobodu.

„Mi smo narod slobode i pravde, narod čija vojska nije ratovala za pobjedu i slavu, već za svoju djecu, svoju kuću i njivu, svoje ime i svoju otadžbinu. Ulazak srpske vojske u Banjaluku 1918. godine bio je povratak slobode, dostojanstva i nade. Zato je naša dužnost da čuvamo sjećanje na njihovu žrtvu, da njegujemo svoje korijene i da gradimo Banjaluku dostojnu onih koji su za njenu slobodu dali najvrednije što su imali – svoje živote“, kazao je Stanivuković.