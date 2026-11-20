Skupština Srbije izabrala je šest potpredsjednika iz redova Studentske liste i novog generalnog sekretara, a sljedeća sjednica zakazana je za 24. novembar.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su za predsjednika parlamenta Aleksandra Čupića, kojeg je predložila "Studentska lista". Od 239 prisutnih poslanika, za Čupića je glasalo njih 140.

Poslije burne rasprave, nešto prije ponoći, izglasani su potpredsjednici iz redova "Studentske liste".

Za šest potpredsjednika Narodne skupštine Srbije javno i većinom izabrani su kandidati Studentske liste – Jelena Petrović (136 glasova), Lidija Dimitrijević (136), Marija Bjelobrk (136), Sara Valentik (136), Tibor Lazar (136) i Adem Mavrić (137).

Mirjana Radaković, iz redova "Studentske liste", imenovana je za generalnog sekretara Narodne skupštine glasovima 138 poslanika, koliko ih je u tom trenutku bilo prisutno.

Vidi opis Skupština Srbije dobila potpredsjednike i sekretara poslije maratonske rasprave: Sljedeća sjednica za 4 dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 18 18 / 18 AD

Jučerašnju sjednicu obilježile su burne rasprave, teške optužbe i oštar verbalni sukob koji je izbio u popodnevnim časovima kada je izrečena opomena Aleksandru Vučiću, šefu poslaničke grupe “Srbija pobjeđuje”. Uslijedila je burna rasprava narodnih poslanika, a Ana Brnabić je otišla do novog predsjednika parlamenta i protestovala je zbog takve odluke.

Aleksandar Čupić je izrekao ukupno osam opomena. Opomene su dobili Samir Tandir (dvije opomene), Miloš Stojković (dvije opomene), Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke i Jovo Bakić iz “Studentske liste”.

Sljedeća sjednica zakazana je za utorak, 24. novembra.

(MONDO)