U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti toplo vrijeme za ovo doba godine, povremeno i vjetrovito, uz sunčane periode i slabu prolaznu kišu.
Oko rijeka i po kotlinama jutros ponegdje ima prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U prvom dijelu dana duvaće slab, zatim umjeren do jak vjetar, južnih smjerova, a uveče ponovo slab.
Maksimalna temperatura vazduha od 14 na zapadu do 20 na istoku, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima sunčano.
Kolovozi pretežno mokri i klizavi, magla smanjuje vidljivost
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno mokri i klizavi, zbog magle i niske obačnosti smanjena je vidljivost, a povećana je i opasnost od odrona.
Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcu entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod.
Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa, u vremenu 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.
Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.
Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.
(Mondo)