U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti toplo vrijeme za ovo doba godine, povremeno i vjetrovito, uz sunčane periode i slabu prolaznu kišu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Oko rijeka i po kotlinama jutros ponegdje ima prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana duvaće slab, zatim umjeren do jak vjetar, južnih smjerova, a uveče ponovo slab.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 na zapadu do 20 na istoku, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima sunčano.

Kolovozi pretežno mokri i klizavi, magla smanjuje vidljivost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno mokri i klizavi, zbog magle i niske obačnosti smanjena je vidljivost, a povećana je i opasnost od odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcu entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa, u vremenu 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Mondo)