Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković najavio je tri vanredne sjednice početkom decembra kako bi se raspravljalo o gorućim komunalnim i ekološkim problemima u gradu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković je, obraćajući se odbornicima na današnjem redovnom zasjedanju Skupštine grada, rekao da će sjednice biti zakazane za 2. 3. i 4. decembar, te da će teme biti cijena prevoza, stanje u "Vodovodu" i grijanje u gradu.

On je naveo da od Gradske uprave očekuje da na vrijeme dostavi materijale o kojima će se raspravljati na sjednicama.

"Vremena ima dovoljno, a obaveza Gradske uprave je da pripremi materijale o ove tri sjednice", dodao je Ninković.

U Skupštini grada trenutno je pauza zbog zasjedanja komisija, a odbornici su prethodno raspravljali o predloženom dnevnom redu koji još nije usvojen.

Pred odbornicima su ukupno 34 tačke dnevnog reda i sedam predloženih dopuna, među kojim je Nacrt rebalansa budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 352,91 milion KM, što je za 69 miliona KM ili 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

(Srna)