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Neradna nedjelja pred odbornicima u Banjaluci: Izuzetak napravljen za tržne centre, pekare mogu raditi do 16 časova 2

Neradna nedjelja pred odbornicima u Banjaluci: Izuzetak napravljen za tržne centre, pekare mogu raditi do 16 časova

Autor Haris Krhalić
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Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uputio prijedlog o zabrani rada nedjeljom. Saznajte ko, u slučaju da dođe do usvajanje ove odluke, neće raditi, a za koje objekte važe izuzeci i posebna pravila za praznike.

Neradna nedjelja u Banjaluci: Detalji prijedloga i spisak izuzetaka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uputio je u skupštinsku proceduru Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost. Ovaj prijedlog, koji je potpisao gradonačelnik Draško Stanivuković, predviđa zabranu rada nedjeljom za većinu privrednih subjekata, uz jasno definisane izuzetke.

Pravni osnov i inicijativa za donošenje ove odluke proistekli su iz preporuke Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je podržao zahtjev Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS za regulisanje rada nedjeljom i smanjenje negativnih društvenih posljedica prekomjernog rada.

Prema novom prijedlogu, nedjeljom pravna lica i preduzetnici iz oblasti trgovine, zanatstva i usluga uopšte neće moći poslovati, uz sljedeće posebne uslove i izuzetke:

  • Tržni centri: Moći će raditi isključivo posljednje nedjelje u mjesecu, u vremenu od 08.00 do 18.00 časova.
  • Trgovine pogrebnom opremom: Dozvoljen im je rad svake nedjelje od 07.00 do 16.00 časova.
  • Pekare i prodaja peciva: Subjekti koji se bave proizvodnjom i veleprodajom hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača mogu poslovati neprekidno (od 00.00 do 24.00 časa), dok njihovi maloprodajni objekti nedjeljom mogu raditi od 07.00 do 16.00 časova.
  • Dežurne djelatnosti: Benzinske pumpe, trgovinski objekti u krugu autobuske i željezničke stanice, te dragstori zadržavaju mogućnost rada od 00.00 do 24.00 časa svim danima, uključujući i nedjelju.

Pravila za republičke praznike

Odlukom se preciznije uređuje i poslovanje privrednih subjekata tokom republičkih praznika:

  • Jednodnevni praznici: Zabranjen je rad svim trgovinskim i uslužnim objektima, osim dežurnih (dragstori, pumpe, stanice i pekarska proizvodnja od 00.00 do 24.00 časa) te trgovina pogrebnom opremom (od 08.00 do 21.00 čas).
  • Dvodnevni praznici: Drugog dana praznika, pored navedenih dežurnih službi, dozvoljava se i rad maloprodajnim objektima pekara (od 07.00 do 16.00 časova).
  • Prenošenje praznika: Ukoliko drugi dan praznika padne u nedjelju i prenese se na ponedjeljak, dozvoljen je rad pekarama i pogrebnim trgovinama u navedenom režimu.

Prijedlog odluke upućen je Skupštini Grada Banjaluka na razmatranje i konačno usvajanje, a stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković je juče, nakon sjednice Kolegijuma, poručio da skupštinska većina neće promijeniti stav o neradnoj nedjelji, odnosno da neće glasati za ovaj prijedlog.

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Tagovi

neradna nedjelja Skupština grada Banjaluka GU Banjaluka Draško Stanivuković

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Komentari 2

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