Gradska uprava najavila radove: U Banjaluci planirana rekonstrukcija i uređenje autobuskih stajališta

Gradska uprava Banjaluka najavila je rekonstrukciju autobuskih stajališta. Radovi obuhvataju čišćenje grafita, zamjenu stakala i popravku klupa.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Na području grada Banjaluka planirana je rekonstrukcija autobuskih stajališta s ciljem poboljšanje njihove funkcionalnosti, rečeno je u Gradskoj upravi.

Iz Gradske uprave su precizirali da je planirano čišćenje grafita, zamjena oštećenih stakala, popravka ili zamjena klupa, te da će sve biti vršeno "u skladu sa utvrđenim potrebama i raspoloživim sredstvima".

U Gradskoj upravi ističu da su ova oštećenja, nažalost, veoma često posljedica vandalizma, zbog čega apeluju na sve da vode računa o gradskoj imovini.

"Planirani radovi predstavljaju dio šireg procesa unapređenja izgleda i funkcionalnosti autobuskih stajališta, a o početku radova javnost će biti informisana", navode u Gradskoj upravi Banjaluka.