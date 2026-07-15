Crni dan na putevima banjalučke regije: Devet osoba povrijeđeno u čak 19 saobraćajnih nesreća

Na području PU Banjaluka evidentirano je čak 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je devet osoba povrijeđeno.

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Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka juče je zabilježen izuzetno veliki broj saobraćajnih nesreća. Prema zvaničnim podacima, evidentirano je čak 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je devet osoba zadobilo tjelesne povrede. Pored saobraćajnog kolapsa, u istom periodu na ovom području registrovana su četiri krivična djela, kao i jedno narušavanje javnog reda i mira.

Najveća nesreća dogodila se juče oko 13.30 časova na magistralnom putu Gradiška – Banjaluka, u mjestu Mahovljani kod Laktaša, gdje su se sudarila četiri vozila. U ovom lančanom sudaru učestvovali su M.J. iz Gradiške koji je upravljao putničkim vozilom marke „VW“, zatim D.M. iz Gradiške za volanom teretnog vozila marke „Mercedes“, potom B.P. iz Srpca koji je upravljao putničkim vozilom marke „Opel“, te S.M. iz Laktaša koji je upravljao putničkim vozilom marke „VW“.

Tjelesne povrede zadobili su vozači M.J. i B.P., kao i jedno maloljetno lice koje se nalazilo na mjestu putnika u vozilu „VW“. Svim povrijeđenima ljekarska pomoć je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci. Zbog vršenja policijskog uviđaja i raščišćavanja puta, saobraćaj je na ovoj dionici bio potpuno obustavljen u periodu od 13:30 do 15:15 časova, što je dovelo do formiranja dužih kolona.

Četiri osobe povrijeđene u udesu kod Kotor Varoša

Nedugo nakon nesreće kod Laktaša, oko 15:20 časova, dogodio se još jedan težak udes na magistralnom putu Banjaluka - Teslić, u mjestu Zabrđe na području opštine Kotor Varoš. U ovoj nesreći učestvovali su M.N. iz Kotor Varoša sa putničkim vozilom „BMW“ i I.J. iz Banjaluke koji je upravljao automobilom marke „Audi“.

Povrede su zadobile četiri osobe iz Banjaluke, odnosno Z.T., B.Đ., M.J. i J.S., koje su se nalazile u vozilu „Audi“ u svojstvu putnika. Povrijeđenima je prva pomoć ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Kotor Varoš, nakon čega je putnik M.J. upućen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.