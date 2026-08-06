Motociklista povrijeđen kod Čelinca, u Banjaluci hapšenja zbog krađe i vandalizma

Motociklista povrijeđen u sudaru kod Čelinca, policija uhapsila osumnjičene za krađu, oštećenje vozila i vožnju u alkoholisanom stanju

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Motociklista D.Đ. iz Čelinca povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na regionalnom putu Čelinac–Ukrina, u mjestu Štrbe.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, u sudaru su učestvovali motocikl "Kavasaki", kojim je upravljao povrijeđeni motociklista, i automobil "Opel", za čijim volanom je bio R.P.S. iz Čelinca.

Povrijeđenom motociklisti ukazana je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

U odvojenom slučaju, banjalučka policija uhapsila je F.Ć. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio tešku krađu automobila "BMW".

Prema navodima policije, žena iz Banjaluke prijavila je juče ujutro da joj je tokom noći između 4. i 5. avgusta ukraden automobil. Operativnim radom utvrđeno je da se F.Ć. može dovesti u vezu sa krađom, nakon čega je uhapšen.

Daljom istragom utvrđeno je da je ukradeni automobil, iste večeri oko 23 časa, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Tunjice, u kojoj je pričinjena materijalna šteta, nakon čega je vozač pobjegao prije dolaska policije.

Policija je uhapsila i S.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je oštrim predmetom oštetio dva parkirana automobila.

Takođe, slobode je lišen i M.O. iz Banjaluke, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a alkotestiranjem mu je utvrđeno 1,77 promila alkohola u krvi.