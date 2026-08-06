Vatrena stihija i dalje prijeti: Helikopter MUP-a RS pomaže kod Trebinja, gori i kod Konjica i Kladnja

Helikopter MUP-a Republike Srpske drugi dan učestvuje u gašenju požara kod Trebinja, a tokom noći izvršen je i hitan transport novorođenčeta iz Banjaluke u Beograd. Aktivni požari i na području Konjica i Kladnja.

Izvor: Sanja Babić/Srna

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske drugi dan učestvuju u gašenju požara na području Trebinja, pružajući podršku lokalnim vatrogascima iz vazduha.

Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da je u rejonu sela Poljice tokom prethodne večeri iz helikoptera izbačeno oko 10 tona vode na požarište, dok je akcija gašenja nastavljena i jutros, u skladu sa procjenom situacije na terenu.

Izvor: MUP RS

Osim angažmana na gašenju požara, druga posada helikoptera tokom noći uspješno je izvršila hitan medicinski transport novorođenčeta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci do Instituta za majku i dete u Beogradu radi daljeg liječenja.

Iz MUP-a navode da je transport obavljen zbog potrebe za hitnim zbrinjavanjem novorođenčeta u referentnoj zdravstvenoj ustanovi, te ističu da pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo ostaju maksimalno angažovani na izvršavanju zadataka od značaja za zaštitu života i zdravlja građana.

Aktivna dva požara u Federaciji BiH

Federalna uprava civilne zaštite saopštila je da su trenutno aktivna dva požara na području Konjica i Kladnja.

Požar u mjestu Kanjina kod Konjica aktivan je od dva časa iza ponoći, a vatrogasci su i dalje na terenu. Prema riječima rukovodioca Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedima Makana, istražuje se mogućnost da je požar izazvao strujni udar usljed prolaska voza.

Vatrena stihija širi se prema Džepskoj planini, a gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Tokom dana očekuje se dolazak aviona Air Tractor iz Mostara, kao i letjelice Oružanih snaga BiH, koje bi trebalo da pomognu u gašenju.

Na području opštine Kladanj požar je aktivan na lokalitetu Pauč, gdje zaposleni u preduzeću "Šume", uz pomoć teške mehanizacije, kopaju zaštitni kanal kako bi spriječili dalje širenje vatre.

U gašenju učestvuju i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj sa dva vatrogasna vozila, a prema procjenama opožareno je oko osam hektara šume. Nadležni očekuju da bi požar tokom dana mogao biti stavljen pod kontrolu.

Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, na području Konjica u posljednja 24 časa izbila su četiri požara, od kojih je požar u Kanjini i dalje aktivan. Fotografije sa terena svjedoče o ozbiljnosti situacije i velikim količinama dima koje su se proširile ovim područjem.