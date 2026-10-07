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Stručnjaci bez odgovora zašto: Koncentracija radioaktivnog stroncijuma u tlu Gospića porasla 11 puta

Stručnjaci bez odgovora zašto: Koncentracija radioaktivnog stroncijuma u tlu Gospića porasla 11 puta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U površinskom sloju tla u Gospiću prošle godine zabilježena je gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncijuma 90 po metru kvadratnom nego 2023. godine, navodi se u godišnjem izvještaju zagrebačkog Instituta za medicinska istraživanja koje je objavio MUP HR

Koncentracija radioaktivnog stroncijuma u tlu Gospića porasla 11 puta u godinu dana Izvor: Incijativa Gospić je naš dom

Navodi se da ne postoje dokazi koji bi upućivali na vezu stroncijuma 90 s ilegalnim otpadom u bivšem Parku prirode Velebit u Bilajskoj ulici u Gospiću, niti da ova promjena sama po sebi znači da je nastalo radioaktivno zagađenje ili da je ugroženo zdravlje stanovnika, prenose hrvatski mediji.

Stroncijum 90 u Hrvatskoj posljedica je katastrofe u Černobilju 1986. godine, iako je vrijeme njegovog poluraspada 28,8 godina. Ima ga još 38 odsto od količine koja je bila početno deponovana.

Iako je porijeklo stroncijuma 90 objašnjeno, za sada nema odgovora zašto je njegova koncentracija na površini u posljednje tri godine enormno porasla samo u Gospiću.

Među pet mjernih lokacija koje su upoređene, Gospić je 2023. godine imao najmanju površinsku vrijednost stroncijuma 90, a dvije godine poslije najveću.

Dok je između 2023. i 2025. godine ta vrijednost u Zadru, Osijeku, Buzetu/Puli i Opuzenu pala, u Zagrebu je porasla približno 92 odsto, a u Gospiću 961 odsto.

Iz postojećih podataka ne može se izvući konkretan i pouzdan zaključak o uticaju koncentracije stroncijuma 90 na ljude u Gospiću.

Površinski rast odnosi se na aktivnost po metru kvadratnom tla, a ne na dozu zračenja koju su primili građani, prenosi hrvatski portal "Indeks".

Stroncijum 90 je radioaktivni oblik istoimenog hemijskog elementa, srebrnastobijelog metala.

NJegovo atomsko jezgro s vremenom se raspada i pritom oslobađa zračenje koje može oštetiti žive ćelije.

Stroncijum 90 ne postoji izvorno u prirodi, nego nastaje cijepanjem atomskog jezgra, na primjer u nuklearnim reaktorima i pri eksplozijama nuklearnog oružja.

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