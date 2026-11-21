Predsjednik Republike Srpske Savo Minić nastaviće sutra u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima političkih partija o izboru mandatara.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Minić će u 9.30 časova obaviti konsultacije sa predstavnicima SPS-a, a u 10.00 časova sa predstavnicima Socijalistička partije, DEMOS-a i NDP-a, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Konsultacije sa predstavnicima DNS-a i NPS-a predviđene su u 10.30 časova, a u 11.00 sa predstavnicima Ujedinjene Srpske.

Predsjednik Srpske će u 11.30 časova obaviti konsultacije sa predstavnicima SNSD-a.

Nakon konsultacija, predviđeno je da se Minić obrati medijima u 12.00 časova u Palati Republike.

U skladu sa ustavnim ovlašćenjima prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, Minić je konsultacije započeo juče kada je razgovarao sa predstavnicima SDS-a, PSS-a, Liste za pravdu i red, PDP Republike Srpske i Koalicije za državu.

(Srna)