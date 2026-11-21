Obilježavanje krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog arhangela Mihaila počelo je ispred zgrade MUP-a uz prisustvo najviših zvaničnika.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću raport je predao komandir Počasne jedinice MUP-a Srpske Vitomir Petričević.

Na centralno spomen-obilježje u Banjaluci, na kojem su uklesana imena 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su živote dali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, položeni su vijenci povodom obilježavanja krsne slave MUP-a Aranđelovdana.

Vidi opis MUP Srpske obilježava Aranđelovdan: Položeni vijenci na centralno spomen-obilježje (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 14 / 14

Vijence su položili predsjednik Republike Srpske Savo Minić, predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i izaslanik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević, te delagacije Srbije i MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu.

Cvijeće su položili članovi porodica poginulih pripadnika MUP-a Srpske, delegacije Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, Boračke organizacije Republike Srpske, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza logoraša i grada Banjaluka.

(Srna/Mondo)