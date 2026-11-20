Milorad Dodik izjavio je da je SNSD jednoglasno izabrao kandidata za mandatara nove Vlade Republike Srpske. Ime će biti saopšteno u nedjelju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

SNSD je utvrdio kandidata za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, a njegovo ime biće saopšteno u nedjelju, nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je potvrdio da je kandidat iz redova SNSD-a i da je odluka o njegovom izboru donesena jednoglasno.

„Dobili smo poziv da se pojavimo na konsultacijama za mandatara. Mi smo danas utvrdili kandidata SNSD-a, ali to će saopštiti predsjednik Republike Srpske“, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, predloženi kandidat ima nepodijeljenu podršku stranke, a nijedan član nije glasao protiv niti je bio uzdržan.

„Kandidat za mandatara je čovjek koji ima nepodijeljenu podršku SNSD-a, podrška je stigla iz svih dijelova Srpske i van Republike. Nijedan glas nije bio ni uzdržan ni protiv i mi ćemo u nedjelju kada kao delegacija budemo kod predsjednika da saopštimo to ime“, naveo je Dodik.

On je naglasio da će novi mandatar biti iz SNSD-a, ali nije želio da otkrije o kome je riječ.