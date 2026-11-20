Policija traga za Darkom Šestićem (54) iz Srpca, koji se od kuće udaljio bijelom škodom. Građani koji imaju informacije pozvani su da se jave na broj 122.

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Policijska uprava Gradiška traga za nestalim Darkom Šestićem iz Srpca, te poziva građane da ukoliko imaju informaciju o njemu obavijeste nadležne na telefonski broj 122.

Ovo lice, čiju je fotografiju objavila Policijska uprava Gradiška, udaljilo se od porodične kuće u nepoznatom pravcu automobilom "škoda" bijele boje, saopšteno je iz ove uprave.

Prema izjavi člana porodice, nestali Darko Šestić ima 54 godine, visok je oko 185 centimetara, mršav je i ima prosijedu kosu i bradu.

Neposredno prije nestanka na sebi je imao sivu duksericu bez kapuljače i plave radne pantalone.