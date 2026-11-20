Policija traga za Darkom Šestićem (54) iz Srpca, koji se od kuće udaljio bijelom škodom. Građani koji imaju informacije pozvani su da se jave na broj 122.
Policijska uprava Gradiška traga za nestalim Darkom Šestićem iz Srpca, te poziva građane da ukoliko imaju informaciju o njemu obavijeste nadležne na telefonski broj 122.
Ovo lice, čiju je fotografiju objavila Policijska uprava Gradiška, udaljilo se od porodične kuće u nepoznatom pravcu automobilom "škoda" bijele boje, saopšteno je iz ove uprave.
Prema izjavi člana porodice, nestali Darko Šestić ima 54 godine, visok je oko 185 centimetara, mršav je i ima prosijedu kosu i bradu.
Neposredno prije nestanka na sebi je imao sivu duksericu bez kapuljače i plave radne pantalone.