Građani BiH koji grade kuću na vlastitom zemljištu nemaju pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu, potvrđeno je Srni iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UIO su naveli da je Zakonom o dopunama Zakona o PDV-u i pratećim Pravilnikom predviđeno da ako zemljište sve vrijeme ostaje u vlasništvu građanina - građevinska firma mu na kraju može izdati samo račun za uslugu građenja kuće.

"U tom slučaju, po trenutnim propisima, građanin nema pravo na povrat PDV-a", pojasnili su iz UIO BIH.

Prema njihovim riječima, propisi izričito predviđaju da stan ili kuća moraju biti kupljeni, da se ta kupovina mora izvršiti od PDV obveznika, te da to mora biti prvi promet novoizgrađenog objekta jer je isključivo prvi promet oporeziv PDV-om.

"Zakon priznaje samo kupovinu gotovog objekta, a ne uslugu gradnje. Osnov za povrat PDV-a je promet dobara, a ne usluga", istakli su iz UIO BiH.

Iz UIO su napomenuli da je pitanje vlasništva nad zemljištem presudno.

"Prema propisima o stvarnim pravima u oba entiteta, kuća je trajno spojena sa zemljištem i sa njim čini jedinstvenu nekretninu", ukazali su iz UIO.

Da bi firma fizičkom licu izvršila prvi promet kuće kao cjelovite nekretnine i izdala račun za objekat u cjelini, u čiju cijenu ulazi i vrijednost zemljišta pravo vlasništva nad tim zemljištem bi prije samog prometa izgrađene kuće moralo preći sa građanina na firmu koja gradi i prodaje objekat.

"Tek tada firma prodaje gotovu kuću sa zemljištem kao jedinstvenu nepokretnost, na šta se izdaje faktura koja ispunjava uslov za povrat PDV-a", objasnili su iz UIO BiH.

(Mondo)