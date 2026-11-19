Lider opozicije Aleksandar Vučić uputio je u Skupštini oštre kritike poslaniku i jednom od osnivača "Beogradskog sindikata" Feđi Dimoviću, čiji je pokret rukom tokom te rasprave ubrzo postao viralni stiker na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Novi poslanik Narodne skupštine Srbije i jedan od osnivača grupe "Beogradski sindikat", Feđa Dimović, našao se na meti kritika lidera opozicije Aleksandra Vučića tokom skupštinskog zasjedanja, dok je Dimovićeva reakcija ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Tokom obraćanja u parlamentu, Vučić je reagovao na dešavanja u sali i uputio direktne kritike Dimoviću povodom njegovog političkog angažmana, komentara o radu parlamenta i poznavanja skupštinskih procedura.

"Ja sam uvjeren da će ljudi u Srbiji to znati da poštuju i da će to ljudi... A smješno vam, je li? Vama iz 'Briselskog sindikata', je li? Smiješno vam je nešto. Vama koji toliko ne znate ništa o Narodnoj skupštini i koji se lažno predstavljate da ste iz 'Beogradskog sindikata' i da ste nekakav nacionalista", rekao je Vučić za govornicom.

On je potom ocijenio da poslanici "Studentske liste" ne poznaju Ustav i poslovnik parlamenta, dok je Dimović u tom trenutku pokazao rukom u njegovom pravcu.

"Vi pojma nemate ni šta je poslovnik, ni šta je Ustav. Vi koji juče govorite najgore gluposti ovdje o pauzama i o tome kako se kome ne radi, a da ništa pročitali niste. I nešto vam je smiješno. I šta vam je smiješno? Šta tačno?", upitao je Vučić.

Obraćanje je nastavljeno porukom poslanicima da se posvete svojim ranijim profesijama umjesto vođenja države.

"To što jedan čovjek stoji uspravno pred vama i sme da vam kaže u lice koliko ništa ne znate i koliko ništa ne razumijete. Idite, bre, drndajte to pjevanje, u to se razumijete. Pjevajte, svirajte, radite šta hoćete, ali nemojte raditi ono o čemu pojma nemate. Pojma nemate ni o čemu. I vi ćete da vodite državu. Da vam ponovim ako niste čuli: idite drndajte, pjevajte tamo, igrajte, to znate. O ovome pojma nemate", poručio je Vučić.

Reakcija postala hit na društvenim mrežama

Na ove riječi Dimović je tokom zasjedanja odgovorio kratkim mahanjem rukom, što je zabilježeno u televizijskom prenosu iz Skupštine Srbije. Upravo taj njegov pokret izazvao je brojne reakcije i komentare korisnika na društvenim mrežama, a kadar iz skupštinske sale ubrzo je pretvoren u stiker koji se masovno dijeli na internetu.

Izvor: Printscreen Instagram

(Mondo)