Dragan Čović očekuje uspostavljanje zakonodavne vlasti početkom decembra, a Vlade FBiH do kraja februara.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da vjeruje da će zakonodavna vlast biti uspostavljena početkom decembra, a Vlada Federacije BiH do kraja februara naredne godine.

"Otprilike tada ističe i zakonski rok, a nastojaćemo da taj tempo pratimo i kada je riječ o Savjetu ministara", rekao je Čović u Mostaru.

Čović je istakao da se intenzivno vode razgovori o formiranju vlasti na svim nivoima u BiH.

"Razgovarali smo sa svim strankama, prije svega sa SDA, naravno i sa SDP-om i SNSD-om. Mnogo toga smo već postavili, uz jasna načela o tome kako brzo uspostaviti izvršnu vlast", naveo je Čović.

On je dodao da je prvi korak u uspostavljanju vlasti konstituisanje kantonalnih skupština, koje počinje ove sedmice.

Čović je rekao da su izborni rezultati jasno pokazali ko će činiti vladajuću većinu, a da će odnosi biti jasniji nakon što kantonalne skupštine izaberu delegate u Dom naroda Parlamenta FBiH.

On je istakao da se o raspodjeli resora još nije razgovaralo jer je prioritet dogovor o programskim načelima rada izvršne i zakonodavne vlasti.

Kao ključna načela buduće koalicije Čović je naveo evropski put BiH, unutrašnji mir, stabilnost i ravnopravnost tri konstitutivna naroda.

Lider HDZ-a BiH izrazio je očekivanje da će do kraja godine biti usaglašen četvorogodišnji program razvoja entiteta i BiH.