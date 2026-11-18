Predsjednik Republike Srpske Savo Minić najavio je da će 22. novembra u 12 časova saopštiti ime mandatara za sastav nove Vlade RS.

Izvor: Srna

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić najavio je da će u nedjelju, 22. novembra, saopštiti ime mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.

"Na konsultacije sam pozvao predstavnike opozicije u petak, a predstavnike stranaka vladajuće koalicije u nedjelju", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naglasio da je važno da nova Vlada što prije počne da radi i da se posveti pitanjima važnim za građane.

"Republika Srpska tradicionalno prva formira vlast i tu praksu nastavljamo", naveo je Minić i dodao da će ime mandatara saopštiti u nedjelju u 12.00 časova.