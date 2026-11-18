Policija je na Ilidži uhapsila muškarce A.P. (35) i E.T. (43) osumnjičene da su na području ove opštine prvo izazvali požar na automobilu, a nakon toga aktivirali eksplozivnu napravu.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, a oštećena su dva automobila i stakla na stambenoj zgradi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Oni su zapalili auto i aktivirali eksplozivnu napravu juče ujutro, a osumnjičeni su za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari.

(Srna)