Sindikat traži povećanje minimalne plate u Srpskoj od 12 do 14 odsto, a poslodavci do pet odsto. Ministar Radan Ostojić očekuje dogovor do Nove godine.

Izvor: ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da su stavovi socijalnih partnera o najnižoj plati za narednu godinu dijametralno suprotni, ali da će doći do njihovog približavanja.

Ostojić je rekao da je rok da se do Nove godine odredi minimalna plata.

"Imaćemo utvrđenu najnižu platu, uz zadovoljstvo radnika i uz zadovoljstvo poslodavaca, kao i Vlade Republike Srpske i čitave Republike Srpske", izjavio je Ostojić za RTRS.

On je naglasio da je najniža plata u Republici Srpskoj opšti interes.

"Radnici i poslodavci ne mogu jedni bez drugih, a Republika Srpska ne može postojati ni opstati bez radnika i poslodavaca, razvoja privrede i novih zapošljavanja", poručio je Ostojić.

Predstavnici Saveza sindikata na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske danas su rekli da najniža plata mora da bude povećana od 12 do 14 odsto, dok su iz Unije poslodavaca Srpske ocijenili da povećanje treba da iznosi između 4,7 i pet odsto.