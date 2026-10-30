Manje zaposlenih, a veći troškovi: Za šest mjeseci na plate radnika u institucijama BiH dato više od 415 miliona KM

Za plate zaposlenih u institucijama BiH u prvom polugodištu ove godine potrošeno je 415,77 miliona KM, što je za oko 8,3 odsto više nego u istom periodu lani.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prvih šest mjeseci ove godine navedeno je da su ukupne neto plate i naknade plata u periodu od 1. januara do 30. juna iznosile 249.464.867 KM, porezi na plate i naknade 22.221.672 KM, a doprinosi 141.165.354 KM.

Rast troškova zabilježen je uprkos smanjenju broja zaposlenih, jer je, kako je navedeno u izvještaju, na kraju juna u zajedničkim institucijama bilo 20.911 zaposlenih, a za bruto plate i naknade potrošeno je 442,48 miliona KM, odnosno 94 odsto od planiranih sredstava.

Prosječan broj zaposlenih u prvih šest mjeseci iznosio je 21.035, što je za 111 manje nego u istom periodu prethodne godine.

Najviše zaposlenih u zajedničkim institucijama na kraju juna radilo je u Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara – 8.766, što je 41,92 odsto od ukupnog broja zaposlenih u institucijama BiH.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH bila su 2.363 radnika, Graničnoj policiji 1.712, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela 786, a u Agenciji za istrage i zaštitu 704 radnika.

Kod nekoliko korisnika evidentne su bruto plate zaposlenih angažovanih na projektima finansiranim iz namjenskih sredstava od donacija i grantova u okviru Fonda 30. Visoki sudski i tužilački savjet isplatio je plate iz donatorskih sredstava za dodatnih 49 lica koja su angažovana na realizaciji projekata na određeno vrijeme.

Sud BiH je u izvještajnom periodu imao izvršenje na stavci bruto plate i naknade plata iz donatorskih sredstava, na IPA projektu „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, od čega je izvršeno 70.694 KM iz Fonda 30 finansiranih od donacija.

Tužilaštvo BiH je imalo izvršenje na stavci bruto plate i naknade na projektu „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, od čega je u izvještajnom periodu izvršeno 11.531 KM iz Fonda 30 finansiranih od donacija, a Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u iznosu od 7.828 KM iz Fonda 30.

U izvještaju je navedeno da su u okviru Fonda 20 iz namjenskih sredstava kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH izvršena sredstva na stavci bruto plata i naknada u iznosu od 106.536 KM na ime projekata „Namjenska ulaganja od taksa za prelete“.

(Mondo)