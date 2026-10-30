Zahtjev budućim vlastima: SDS traži podatke o nekretninama i imovini političara iz Srpske u Srbiji

Član Predsjedništva SDS-a Đorđe Milićević izjavio je da od budućih vlasti u Srbiji očekuje precizne podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini koju u Srbiji posjeduju svi političari iz Republike Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Milićević je izjavio da su Srpskoj u narednom periodu potrebni što bolji odnosi sa Srbijom, ocjenjujući da su takvim odnosima u proteklom periodu naštetili predstavnici SNSD-a, na čelu sa Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem, kako je naveo, grubim miješanjem u izborni proces u Srbiji.

Govoreći o aktuelnim političkim dešavanjima u Srbiji i rezultatima Studentske liste, Milićević je rekao da podrška građana i energija koju je ta lista pokazala predstavljaju važne pokazatelje političkih procesa u toj zemlji.

On je izrazio očekivanje da će politička tranzicija u Srbiji proteći bez problema, ističući da je to u interesu i Srbije i Republike Srpske.

"Imajući u vidu rezultate koje je postigla studentska lista, podršku naroda i energiju koju je pokazala, očekujem da proces političke tranzicije u Srbiji protekne u najboljem mogućem redu, jer je to u interesu i Republike Srbije i Republike Srpske", istakao je Milićević.

Posebno je ukazao na pitanje imovine političara iz Republike Srpske u Srbiji, poručujući da od budućih vlasti očekuje precizne podatke o njihovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

"Ono što je najbitnije jeste da prilikom konstituisanja vlasti u Republici Srbiji dođemo do preciznih podataka o ukupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini svih političara iz Republike Srpske koju posjeduju u Srbiji. Time ćemo doprinijeti dekriminalizaciji cjelokupnog prostora Republike Srpske", poručio je Milićević.

(Mondo)