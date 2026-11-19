Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste, izabran je za predsjednika Skupštine Srbije sa 140 glasova. Nakon trodnevne rasprave preuzeo je predsjedavanje parlamentom i pozvao poslanike na odgovornost, poštovanje zakona i dostojanstvo u radu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste, izabran je danas za novog predsjednika Narodne skupštine Srbije, nakon trodnevne konstitutivne sjednice koju su obilježile oštre rasprave i međusobne optužbe poslanika.

Za Čupića je glasalo 140 narodnih poslanika, dok je njegov protivkandidat Stojan Radenović, kojeg je predložila poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“, dobio 97 glasova. Glasanju je pristupilo ukupno 239 poslanika.

Nakon izbora, Čupić je uz aplauz dijela poslanika preuzeo predsjedavanje parlamentom i u prvom obraćanju pozvao na poštovanje Ustava, zakona i skupštinskog poslovnika.

Čupić: Vratiti dostojanstvo Narodnoj skupštini

Novi predsjednik parlamenta poručio je da funkciju preuzima kao veliku čast, ali i obavezu i odgovornost prema građanima Srbije.

Istakao je da predsjednik Skupštine, zajedno sa potpredsjednicima koji tek treba da budu izabrani, mora da obavlja svoju dužnost u skladu sa Ustavom, zakonima i poslovnikom.

Čupić je pozvao narodne poslanike da zajednički rade na vraćanju dostojanstva parlamentu, uz poštovanje svakog pojedinačnog poslanika i poslanice.

Posebno je naglasio odgovornost koju predstavnici građana imaju za način komunikacije u skupštinskoj sali, navodeći da birači očekuju da se vodi računa o svakoj izgovorenoj riječi.

Izboru prethodila tri dana rasprave

Konstitutivna sjednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije počela je u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati svih 250 narodnih poslanika.

Za predsjednika parlamenta bila su predložena dva kandidata – Aleksandar Čupić iz Studentske liste i Stojan Radenović iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“.

Rasprava o kandidatima trajala je tokom prva dva dana zasjedanja, uz brojne polemike, međusobne optužbe i pozivanja na povrede skupštinskog poslovnika.

Trećeg dana sjednice, 19. novembra, poslanici su nastavili raspravu, a posebnu pažnju privukla su obraćanja Aleksandra Vučića i Jove Bakića, šefa poslaničke grupe Studentske liste.

Vučić je tokom rasprave ponovo postavljao pitanja o Čupićevoj imovini, pominjući stanove, hladnjače i kamione. Riječ je o tvrdnjama iznesenim tokom političke polemike, a ne o utvrđenim nepravilnostima.

Na početku trećeg dana zasjedanja saopšteno je da su poslanici Studentske liste odlučili da odustanu od prijavljivanja povreda Poslovnika kako bi se ubrzao izbor predsjednika parlamenta.

Nakon završetka rasprave utvrđena je lista kandidata, a predsjedavanje sjednicom preuzela je poslanica Nada Macura, budući da je dotadašnji predsjedavajući Stojan Radenović i sam bio kandidat za predsjednika Skupštine.

Tokom glasanja i završnice izbora zabilježeno je i napuštanje sjednice od strane poslanika SNS-a.

Vidi opis Aleksandar Čupić predsjednik Skupštine Srbije: Izabran sa 140 glasova, poručio da želi vratiti dostojanstvo parlamentu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Ko je Aleksandar Čupić?

Aleksandar Čupić je doktor nauka i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje radi više od dvije decenije.

Njegov akademski rad uglavnom je povezan sa poštanskim saobraćajem, transportnim mrežama i primjenom informacionih tehnologija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva: mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka“ odbranio je 25. decembra 2014. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Čupić sa porodicom živi u Sopotu, gdje se bavi i poljoprivredom.

Na izbornoj listi „Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ nalazio se na 51. mjestu, a za funkciju predsjednika Narodne skupštine predložili su ga studenti Saobraćajnog fakulteta.

Široj javnosti postao je poznat i po izvođenju obrade pjesme „Hajde Jano“ na studentskim skupovima.

Tokom studentskih marševa kroz Srbiju, Čupić je zajedno sa porodicom pomagao učesnicima tih okupljanja.

Prije nego što je njegova kandidatura zvanično potvrđena, izjavio je za portal Nova S da odluku o kandidatu treba da donesu studenti i da ne želi da komentariše funkciju dok se oni ne izjasne.

Šta slijedi nakon izbora predsjednika Skupštine?

Izborom Čupića završen je jedan od najvažnijih koraka u konstituisanju novog saziva Narodne skupštine Srbije.

Pred poslanicima su i dalje izbor potpredsjednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara, formiranje skupštinskih radnih tijela i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Potvrđivanjem poslaničkih mandata 17. novembra počeo je da teče i rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije.

(Mondo)