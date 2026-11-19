Na istorijskom sastanku u Kini, Tramp, Si i Putin razgovarali su o globalnim pitanjima, uključujući nuklearno oružje i sukob u Ukrajini.

Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp, kineski predsjednik Si Đinping i ruski predsjednik Vladimir Putin završili su istorijski trilateralni sastanak u kineskom Šendženu, na marginama samita APEK-a. Susret trojice lidera privukao je toliku pažnju da je zasjenio sam samit.

Razgovori su završeni oko 17.50 po lokalnom vremenu. Samo sedam minuta kasnije, u 17.57, Trampova kolona vozila krenula je prema aerodromu.

Tramp je u uvodnom obraćanju poručio da ovaj "istorijski samit" pruža SAD, Kini i Rusiji priliku da "pronađu nove mogućnosti i pristupe" rješavanju niza važnih međunarodnih pitanja.

Rekao je i da svi učesnici sastanka žele "da stvore bolju budućnost za sve nas".

Pre sastanka, Tramp i Si su bili na ručku bez Putina.

Prema ranijim najavama, jedna od glavnih tema bila je ograničavanje širenja nuklearnog oružja. Tramp je nakon odvojenih sastanaka sa Sijem i Putinom nagovestio da bi mogli da razgovaraju i o ratu u Ukrajini, sukobu sa Iranom i ponovnom uspostavljanju protoka energenata kroz Ormuski moreuz.

Kritičari strahuju da bi susret mogao da označi povratak diplomatiji velikih sila, kakva je obilježila period završetka Drugog svjetskog rata, kada su najmoćnije države donosile odluke koje su uticale na sudbinu manjih zemalja.

Kineska državna novinska agencija Sinhua objavila je pojedinosti ranijeg bilateralnog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga, održanog prije trilateralnog susreta sa Vladimirom Putinom.

Si je odnose Kine i SAD opisao kao "stabilne i usmjerene u pozitivnom smjeru" i pozvao Trampa da osigura da "taj veliki brod uvijek plovi pravim smjerom". Tramp je pohvalio kinesko gostoprimstvo i rekao da je njegovo prijateljstvo sa Sijem sve čvršće, prenosi Sinhua.

Kineski predsjednik pozvao je na širenje saradnje i smanjenje broja spornih pitanja. Naglasio je da se nesuglasice koje nije moguće riješiti moraju rješavati konstruktivno kako ne bi prerasle u ozbiljnije sukobe.

Putina pitali da li će sastanak biti nova Jalta

Današnji trilateralni sastanak izazvao je poređenja sa konferencijom na Jalti 1945. godine, kada su lideri SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i Sovjetskog Saveza odlučivali o poslijeratnom uređenju Evrope.

Neposredno prije nego što su novinari napustili prostoriju u kojoj se održava sastanak, jedan ruski novinar upitao je Putina da li se slaže sa poređenjem da današnji susret liči na "Jaltu 2.0". Putin nije ništa rekao, već se nasmiješio i klimnuo glavom.

Odluke donijete na Jalti imale su dalekosežne posljedice po manje države, uključujući budućnost Poljske i posleratnu podjelu Njemačke.

Dio ruskih nacionalista pozdravlja mogućnost sličnog dogovora jer u tome vidi priliku za jačanje međunarodnog položaja Moskve.

"To pokazuje ko je važan u svetu: mi, Kina i Zapad. To je duboko simbolično, potvrda multipolarnog sveta koji Zapad poriče", rekao je ruski nacionalistički ideolog Aleksandar Dugin za Radio Sputnjik.

Među onima koji strahuju od ponavljanja istorije nalazi se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Zaista ne želimo da se ovo pretvori u Jaltu 2, 3 ili 4, sa novom podjelom uticaja", rekao je Zelenski uoči današnjeg sastanka.

Si: Moramo da učinimo sve da spriječimo nuklearni rat

Kineski predsjednik Si Đinping poručio je tokom trilateralnog sastanka da se mora učiniti sve kako bi se spriječio nuklearni rat, prenosi kineska državna novinska agencija Sinhua.

Si je rekao da nuklearno oružje treba potpuno zabraniti i u cjelosti uništiti. Nuklearno razoružanje jedna je od glavnih tema sastanka lidera tri najveće nuklearne sile na svijetu.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Tramp je ranije izjavio da su SAD, Kina i Rusija "u jedinstvenom položaju" da razgovaraju o smanjenju nuklearnih arsenala, ali je priznao da to neće biti jednostavno.

"Nije se lako odreći nuklearnog oružja", rekao je Tramp.

Si upozorio Trampa zbog Tajvana

Jedna od važnijih tema bio je Tajvan. Si je pozvao Trampa da "istraje u ispravnom postupanju kako bi se izbjegli veliki zastoji u kinesko-američkim odnosima". Tramp je, prema Sinhui, potvrdio da SAD "ne podržavaju nezavisnost Tajvana".

Dvojica predsjednika razgovarala su i o međunarodnoj bezbjednosti. Tramp je poručio da Kina i SAD moraju zajedno da predvode napore za očuvanje svetskog mira i stabilnosti.

O trgovinskim odnosima Si je rekao da dve zemlje moraju više da razgovaraju, uzmu u obzir međusobne interese i traže obostranu korist. Tramp je ustvrdio da njihovi trgovinski i investicioni odnosi nastavljaju da jačaju.

Si: Vještačka inteligencija mora da ostane pod ljudskom kontrolom

Si je posebno istakao potrebu za saradnjom u oblasti vještačke inteligencije. Poručio je da SAD i Kina, kao dvije vodeće sile u toj oblasti, moraju bolje da koordinišu aktivnosti kako bi smanjile bezbednosne rizike.

"Moramo osigurati da veštačka inteligencija u svakom trenutku ostane pod ljudskom kontrolom", rekao je Si, prema izveštaju Sinhue.

Dvojica lidera takođe su se dogovorila da izrade akcioni plan za razvoj odnosa zasnovanih na strateškoj stabilnosti, poštovanju, pravednosti i uzajamnosti.

Tramp: Danas ispisujemo istoriju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na trilateralnom sastanku sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da trojica lidera "zaista ispisuju istoriju".

"Nas trojica imamo mnogo toga da raspravimo, a već smo mnogo toga razgovarali kao predsjednici tri najveće zemlje svijeta", rekao je Tramp.

"Imamo posebnu odgovornost da održavamo otvoren dijalog, pun poštovanja i usmjeren na rezultate, o pitanjima koja ne utiču samo na naše građane nego i na cijelu planetu", dodao je.

Tramp je kritikovao ranije svjetske lidere koji su izbjegavali razgovore sa državama sa kojima se nisu slagali.

"Mi mislimo suprotno. Starim pristupom, koji se temeljio na odbijanju razgovora o problemima, nikada nije riješen nijedan problem", poručio je američki predsjednik.

Putin: Rusija, SAD i Kina imaju zajedničke interese oko Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin u uvodnom obraćanju na trilateralnom sastanku sa Donaldom Trampom i Si Đinpingom istakao je "zajedničku odgovornost" tri države za očuvanje međunarodnog mira i bezbijednosti.

"Kao pobjednice Drugog svjetskog rata, Kina, Rusija i SAD moraju da očuvaju i ojačaju sistem međunarodnog prava", rekao je Putin.

Ruski predsjednik ustvrdio je da tri zemlje imaju "brojne zajedničke interese u rješavanju regionalnih sukoba, uključujući, naravno, sukob u Ukrajini".

Dodao je da Rusija, SAD i Kina mogu "značajno da doprinesu jačanju mira i stabilnosti".

Si Trampu i Putinu: Moramo da učimo iz istorije i zajedno rešavamo probleme

Kineski predsjednik Si Đinping poručio je na trilateralnom sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da tri zemlje moraju da sarađuju u rješavanju globalnih problema.

"Moramo da učimo iz istorije. Teška vremena pokazuju ko je zaista spreman da preuzme odgovornost", rekao je Si, prenosi Rojters.

Podsjetimo, prvi dan samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), održan u srijedu 18. novembra, obilježili su pozivi na slobodnu trgovinu, oštri govori o geopolitici i dolazak ključnih svjetskih lidera uoči istorijskog trilateralnog susreta.

Si Đinping je lično na aerodromu u Šenženu dočekao američkog predsjednika Trampa uz rukovanje i zagrljaj. Ovaj gest je protumačen kao pokušaj Pekinga da spusti tenzije uprkos nedavnim američkim ograničenjima na izvoz naprednih čipova Kini.

Prije početka gala prijema dobrodošlice, Si, Tramp i Putin su se sreli uživo, rukovali i kratko razgovarali.

Prije dolaska Trampa, kineski predsjednik je održao odvojene razgovore sa Vladimirom Putinom, istakavši "nepoljuljane" odnose dvije zemlje. Takođe se sastao sa kanadskim premijerom Markom Karnijem radi unapređenja ekonomskih veza, dok se na prijemu rukovao sa japanskom premijerkom usred povišenih tenzija oko Tajvana.

(Mondo)