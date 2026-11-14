logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin iznio ultimatum za kraj rata u Ukrajini: Traži povratak NATO na granice iz 1997. godine

Putin iznio ultimatum za kraj rata u Ukrajini: Traži povratak NATO na granice iz 1997. godine

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rusija zahtijeva povlačenje NATO pakta na granice iz 1997. i Ukrajini dozvoljava članstvo u EU, ali da ne učestvuje u kolektivnoj odbrani.

Putinovi uslovi za mir: Rusija traži povlačenje NATO Izvor: YouTube/CNN/Screenshot

Dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ima na stolu opciju predaje Donbasa uz dobijanje članstva u NATO pakt zauzvrat, predsjednik Rusije Vladimir Putin i dalje ne odstupa od svojih zahtjeva zarad završetka rata u Ukrajini. Kako piše "New York Times", Rusija zahtijeva da NATO povuče sve svoje trupe i vojne baze na položaje koje je imao 1997. godine uz odricanje daljeg proširenja i da obustavi sve vojne aktivnosti u Ukrajini, Istočnoj Evropi, Južnom Kavkazu i centralnoj Aziji.

Prema pisanju američkog lista, navodi se u dokumentu koji se pojavio u utorak 10. novembra da Rusija traži i da Velika Britanija i Francuska ne koriste svoje nuklearno oružje u odbrani drugih evropskih zemalja. Takođe, traži se od Zapada da obustavi kompletnu isporuku naoružanja Ukrajini.

Dalje se navodi da Rusija dozvoljava Ukrajini da ona postane članica Evropske unije, ali pod uslovom da ne učestvuje u zajedničkoj odbrani tog vojno-ekonomskog-političkog bloka. 

Pomenuti američki list navodi da ovo nije konačan i zvaničan dokument Rusije, već nacrt početne pregovaračke tačke ruske strane. Navodno bi Putin mogao da popusti po nekim pitanjima, ali nije poznato u kojoj mjeri i za koje odredbe dokumenta.

Da podsjetimo, u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) održani su trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o modelu završetka rata Rusije i Ukrajine. Od Ukrajine se traži da se odrekne Donbasa koji obuhvata Donjeck i Lugansk, a zauzvrat se Ukrajini nudi članstvo u NATO pakt.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ