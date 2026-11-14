Putin iznio ultimatum za kraj rata u Ukrajini: Traži povratak NATO na granice iz 1997. godine

Rusija zahtijeva povlačenje NATO pakta na granice iz 1997. i Ukrajini dozvoljava članstvo u EU, ali da ne učestvuje u kolektivnoj odbrani.

Izvor: YouTube/CNN/Screenshot

Dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ima na stolu opciju predaje Donbasa uz dobijanje članstva u NATO pakt zauzvrat, predsjednik Rusije Vladimir Putin i dalje ne odstupa od svojih zahtjeva zarad završetka rata u Ukrajini. Kako piše "New York Times", Rusija zahtijeva da NATO povuče sve svoje trupe i vojne baze na položaje koje je imao 1997. godine uz odricanje daljeg proširenja i da obustavi sve vojne aktivnosti u Ukrajini, Istočnoj Evropi, Južnom Kavkazu i centralnoj Aziji.

Prema pisanju američkog lista, navodi se u dokumentu koji se pojavio u utorak 10. novembra da Rusija traži i da Velika Britanija i Francuska ne koriste svoje nuklearno oružje u odbrani drugih evropskih zemalja. Takođe, traži se od Zapada da obustavi kompletnu isporuku naoružanja Ukrajini.

According to BILD, based on information provided by German diplomats, these are the conditions proposed by Russia for the Abu Dhabi negotiations:1. Exclusion of European troops from Ukraine2. Recognition of Russian control over the occupied territories and the entire Donbas3. Demilitarization of the Ukrainian ports of Odesa and Mykolaiv4. Freedom of navigation in the Black Sea and the Baltic Sea5. No NATO bases in the Baltic states and Finland's withdrawal from NATO6. Approval of Ukraine's accession to the EU, but not to NATO7. Transformation of Moldova into a federation including Transnistria and Gagauzia (if Moldova joined the EU, Transnistria and Gagauzia would be granted the right to hold referendums on their independence)In exchange, Russia would have agreed to withdraw nuclear weapons from Belarus, withdraw its troops from Transnistria, and renounce the deployment of medium-range missiles on Belarusian territory — Megatron (@Megatron_ron)November 13, 2026

Dalje se navodi da Rusija dozvoljava Ukrajini da ona postane članica Evropske unije, ali pod uslovom da ne učestvuje u zajedničkoj odbrani tog vojno-ekonomskog-političkog bloka.

Pomenuti američki list navodi da ovo nije konačan i zvaničan dokument Rusije, već nacrt početne pregovaračke tačke ruske strane. Navodno bi Putin mogao da popusti po nekim pitanjima, ali nije poznato u kojoj mjeri i za koje odredbe dokumenta.

Da podsjetimo, u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) održani su trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o modelu završetka rata Rusije i Ukrajine. Od Ukrajine se traži da se odrekne Donbasa koji obuhvata Donjeck i Lugansk, a zauzvrat se Ukrajini nudi članstvo u NATO pakt.