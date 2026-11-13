logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Postignut dogovor o evropskom timu za pregovore o Ukrajini: Pet zemalja učestvovaće u razgovorima sa Rusijom i SAD 2

Postignut dogovor o evropskom timu za pregovore o Ukrajini: Pet zemalja učestvovaće u razgovorima sa Rusijom i SAD

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
2

Evropski lideri dogovorili su u Dablinu formiranje pregovaračkog tima koji će učestvovati u razgovorima sa SAD, Rusijom i Ukrajinom.

Postignut dogovor o evropskom timu za pregovore o Ukrajini Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Evropski lideri okupljeni na samitu u Dablinu dogovorili su danas da Njemačka, Francuska, Italija, Poljska, Velika Britanija i predstavnici institucija Evropske unije učestvuju u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Ukrajinom, izjavila su za Rojters četiri izvora.

Istovremeno, izvori iz kabineta italijanske premijerke Đorđe Meloni, u palati Kjiđi u Rimu, ocijenili su da je na samitu EU u Dablinu postignut važan dogovor o formiranju evropskog pregovaračkog tima za Ukrajinu, prenosi Ansa.

"Ostvaren je važan politički rezultat: definisan je evropski format za mirovne pregovore, u skladu sa zahtjevom premijerke Đorđe Meloni iznijetim u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti. Riječ je o formatu E5, koji obuhvata Francusku, Njemačku, Italiju, Poljsku i Veliku Britaniju, uz predstavnike Evropske komisije i Evropskog savjeta", naveli su izvori iz kabineta italijanske premijerke.

Oni su ocijenili da je riječ o rezultatu koji je u skladu sa pravcem koji je predložila Meloni, dodajući da sada slijedi druga, podjednako važna faza - definisanje političkog i pregovaračkog mandata sa kojim će Evropa učestvovati u narednoj rundi razgovora.

Delegacije Rusije i Ukrajine razgovarale su u utorak i srijedu, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prvi put od februara o mogućnostima za okončanje sukoba.

Evropski predstavnici nisu neposredno učestvovali u tim razgovorima, ali su na marginama sastanka održali odvojene razgovore sa ukrajinskom delegacijom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će evropske zemlje učestvovati u narednoj rundi pregovora.

I specijalni izaslanik SAD Džared Kušner ocijenio je da sporazum između Ukrajine i Rusije nije moguć "bez evropskih predstavnika za pregovaračkim stolom".

Rusija i Ukrajina obnovile su pregovore uz američko posredovanje nakon devetomjesečne pauze.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Rusija pregovori EU

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Miloš

Jadni Evropejci, na celu im Kaja Kallas

DARKO

Ej E5 formatu HAHAHA.... Europska unija pokušava da uljepša svaki haos koji vlada kod njih....šta će oni Jadnici da ponude..... treba ih sistematski isključiti iz svega

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ