Postignut dogovor o evropskom timu za pregovore o Ukrajini: Pet zemalja učestvovaće u razgovorima sa Rusijom i SAD

Evropski lideri dogovorili su u Dablinu formiranje pregovaračkog tima koji će učestvovati u razgovorima sa SAD, Rusijom i Ukrajinom.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Evropski lideri okupljeni na samitu u Dablinu dogovorili su danas da Njemačka, Francuska, Italija, Poljska, Velika Britanija i predstavnici institucija Evropske unije učestvuju u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Ukrajinom, izjavila su za Rojters četiri izvora.

Istovremeno, izvori iz kabineta italijanske premijerke Đorđe Meloni, u palati Kjiđi u Rimu, ocijenili su da je na samitu EU u Dablinu postignut važan dogovor o formiranju evropskog pregovaračkog tima za Ukrajinu, prenosi Ansa.

"Ostvaren je važan politički rezultat: definisan je evropski format za mirovne pregovore, u skladu sa zahtjevom premijerke Đorđe Meloni iznijetim u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti. Riječ je o formatu E5, koji obuhvata Francusku, Njemačku, Italiju, Poljsku i Veliku Britaniju, uz predstavnike Evropske komisije i Evropskog savjeta", naveli su izvori iz kabineta italijanske premijerke.

Oni su ocijenili da je riječ o rezultatu koji je u skladu sa pravcem koji je predložila Meloni, dodajući da sada slijedi druga, podjednako važna faza - definisanje političkog i pregovaračkog mandata sa kojim će Evropa učestvovati u narednoj rundi razgovora.

Delegacije Rusije i Ukrajine razgovarale su u utorak i srijedu, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prvi put od februara o mogućnostima za okončanje sukoba.

Evropski predstavnici nisu neposredno učestvovali u tim razgovorima, ali su na marginama sastanka održali odvojene razgovore sa ukrajinskom delegacijom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će evropske zemlje učestvovati u narednoj rundi pregovora.

I specijalni izaslanik SAD Džared Kušner ocijenio je da sporazum između Ukrajine i Rusije nije moguć "bez evropskih predstavnika za pregovaračkim stolom".

Rusija i Ukrajina obnovile su pregovore uz američko posredovanje nakon devetomjesečne pauze.

(Mondo)