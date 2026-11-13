Ruski udari razorili elektrane u Ukrajini: Stotine radnika pokušavaju da obnove postrojenja, preti još teža zima

Ukrajina pokušava da obnovi elektrane oštećene u ruskim napadima, dok stanovnici pojedinih regiona ostaju bez struje i do 18 sati dnevno.

Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ukrajina pokušava da obnovi elektrane teško oštećene u ruskim raketnim napadima prije dolaska zime, dok pojedinim regionima prijeti opasnost da ostanu bez grijanja i električne energije. Ruski udari na energetsku infrastrukturu dodatno su otežali snabdijevanje strujom, a stanovnici pojedinih dijelova zemlje već se suočavaju sa nestancima električne energije koji traju i do 18 sati dnevno, piše Rojters.

Oleksij, tehničar u jednoj ukrajinskoj elektrani, više ne može ni da izbroji koliko je puta morao popravljati postrojenje nakon ruskih napada. Međutim, posljednji udar bio je najrazorniji do sada i, kako kaže, mogao bi ostaviti čitav region bez grijanja i struje tokom predstojeće zime.

Jednog jutra početkom novembra ruske rakete pogodile su elektranu u vlasništvu najveće ukrajinske privatne energetske kompanije DTEK, razarajući njen krov i zidove.

Turbine i kotlovi ostali su zatrpani tonama ruševina koje stotine radnika sada moraju ručno uklanjati.

Novinari Rojtersa obišli su razoreno postrojenje, ali je kompanija DTEK zatražila da njegova lokacija ne bude objavljena iz bezbjednosnih razloga.

„Trenutno svi imaju lopate i kolica i pokušavamo da dođemo do opreme. Najvažnije je da joj prvo pristupimo, procijenimo u kakvom je stanju i tek onda napravimo planove za popravku i obnovu“, rekao je Oleksij, koji je zamolio da bude objavljeno samo njegovo ime.

Ukrajinske elektrane ponovo na meti ruskih napada

Rusija je sredinom jeseni ponovo pokrenula velike napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, nastojeći da iskoristi oštre zime u Ukrajini i ostavi milione ljudi bez grijanja i električne energije, kao što je pokušavala svake godine od početka invazije u februaru 2022. godine.

Moskva negira da namjerno gađa civile.

Međutim, Ukrajina ove godine ima sve veće poteškoće da zaštiti svoje elektrane, nakon što su Sjedinjene Američke Države smanjile isporuke presretačkih raketa za sistem Patriot, jedinog oružja u arsenalu Kijeva koje može zaustaviti ruske balističke rakete, usljed globalne nestašice tih projektila.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana dodatno je opterećena i ruskom upotrebom novih jurišnih dronova na mlazni pogon, koje je zbog njihove velike brzine teže oboriti.

Tokom prošle zime, najhladnije od početka rata, pet elektrana kompanije DTEK bilo je izloženo snažnim napadima čak 11 puta.

Međutim, već ovog novembra, prvog mjeseca aktuelne grejne sezone, Rusija je desetinama raketa i dronova napala tri elektrane kompanije DTEK, zbog čega su one morale obustaviti proizvodnju električne energije.

„Čini se da su Rusi opsjednuti idejom da nas ostave bez struje i grijanja i uporno se drže tog cilja. Ali mi obnavljamo ono što oni unište i nastavljamo da radimo“, rekao je Oleksij.

Radnici kompanije DTEK su tokom rata više od 70 puta morali praktično iz početka pokretati rad svojih elektrana nakon ruskih napada.

Analitičari upozoravaju da bi predstojeća zima mogla biti još teža zbog sve razornijih udara.

Mnogi ukrajinski gradovi, uključujući i Kijev, već se suočavaju sa dugotrajnim nestancima električne energije.

„Teško je reći koliko brzo možemo da se oporavimo. Zato činimo sve što je moguće kako bismo u Ukrajini obezbijedili dovoljno kapaciteta za proizvodnju električne energije i pregurali zimu“, izjavio je za Rojters generalni direktor kompanije DTEK Maksim Timčenko.

Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

„Znate da su rakete namijenjene upravo vama“

Pod svjetlošću lampi koje napajaju prenosivi generatori, radnici razbijaju komade betona i sijeku cijevi kako bi došli do opreme koja je i dalje zatrpana ispod ruševina.

„To me dovodi do suza. Znam kako je sve izgledalo dok je bilo netaknuto. Sve je bilo osvijetljeno, ofarbano i radilo je, proizvodila se električna energija“, rekao je Mihajlo (46), stariji operater energetskog bloka.

Raščišćavanje ruševina dodatno otežavaju stalne uzbune za vazdušnu opasnost, tokom kojih radnici moraju silaziti u podzemna skloništa iz sovjetskog perioda, prvobitno izgrađena radi zaštite od mogućih NATO raketnih napada.

Tokom posjete ekipe Rojtersa oglasila se uzbuna, zbog čega su novinari morali požuriti u skučen prostor ispod postrojenja.

Desetine ljudi čekale su da opasnost prođe, zajedno sa nekoliko pasa koji, prema riječima radnika, takođe traže zaklon u tim prostorijama.

„Teško je živjeti sa svim tim kada znate da rakete dolaze baš po vas, da ste vi meta“, rekao je Mihajlo.

„A onda dođete kući i osjećate zahvalnost što ste preživjeli, što ste ponovo kod kuće i što možete da vidite svoju porodicu. To je mješavina straha i olakšanja“, dodao je on.

Rusija gađa i dalekovode, milioni ljudi bez stabilnog snabdijevanja strujom

Prije rata, termoelektrane su proizvodile više od 30 odsto ukupne električne energije u Ukrajini.

Međutim, njihov udio naglo je opao nakon ponovljenih napada, pa sada tri ukrajinske nuklearne elektrane proizvode najveći dio električne energije u zemlji.

Kompanija DTEK, koja je u vlasništvu najbogatijeg Ukrajinca, milijardera Rinata Ahmetova, ranije je upravljala sa osam termoelektrana i dominirala proizvodnjom električne energije iz uglja.

Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Međutim, Rusija je tokom sukoba okupirala ili uništila tri od osam elektrana ove kompanije, u najvećem evropskom ratu od Drugog svjetskog rata.

Nakon ljetnih popravki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmigal prognozirao je da će proizvodni kapaciteti zemlje do novembra dostići 19,6 gigavata.

To je približno polovina predratnog nivoa, ali odgovara najvećoj potrošnji električne energije zabilježenoj prošle zime.

Rojters nije mogao potvrditi da li su proizvodni kapaciteti zaista dostigli predviđeni nivo.

Generalni direktor kompanije DTEK Maksim Timčenko rekao je da Rusija sada napada i prenosnu elektroenergetsku mrežu, kako bi spriječila da električna energija proizvedena u funkcionalnim elektranama na zapadu i jugu Ukrajine stigne do potrošača u centralnim i istočnim dijelovima zemlje.

Upravo u tim regionima lokalna proizvodna postrojenja pretrpjela su velika oštećenja.

Posebne mete postale su električne trafostanice koje povezuju ukrajinske nuklearne elektrane sa velikim gradovima.

Ipak, obje strane vode računa da ne gađaju same nuklearne elektrane, kako bi izbjegle katastrofu velikih razmjera.

Zbog oštećenja dalekovoda, centralni i istočni dijelovi Ukrajine, uključujući Kijev, ostaju bez električne energije i do 18 sati dnevno.

Istovremeno, elektrane na zapadu zemlje prinuđene su da značajne količine električne energije izvoze u istočnu Evropu, jer zbog oštećene prenosne mreže ne mogu da je isporuče potrošačima u drugim dijelovima Ukrajine, pokazuju podaci.

Istraživačka organizacija DiXi Group iz Kijeva, koja se bavi klimatskim i energetskim pitanjima, navela je da je Ukrajina u periodu od 2. do 8. novembra povećala izvoz električne energije za nešto više od 40 odsto, dok je istovremeno do dvije trećine ukrajinskih potrošača moglo biti pogođeno nestancima struje.

„Imamo dovoljno kapaciteta za proizvodnju električne energije u zemlji. Problem je njen prenos“, zaključio je Timčenko.

(Mondo)