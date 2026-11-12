Pucnjava u teretani u Vašingtonu: Jedan muškarac mrtav, četvoro ranjeno, napadač se ubio

U pucnjavi u teretani VIDA Fitness u Vašingtonu ubijen je jedan muškarac, a četiri osobe su ranjene. Osumnjičeni napadač izvršio je samoubistvo u stanu nakon razgovora s policijskim pregovaračima.

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Jedan muškarac ubijen je, a četiri osobe su ranjene u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak ujutru u teretani i njenoj okolini, u četvrti Logan Circle u Vašingtonu. Osumnjičeni napadač potom se zabarikadirao u stanu na sedmom spratu obližnje zgrade, gdje je izvršio samoubistvo, saopštila je policija.

Vršilac dužnosti načelnika policije Vašingtona Džefri Kerol rekao je da su policajci primili dojavu o pucnjavi neposredno prije 8.00 časova i da su na mjesto događaja stigli za manje od pola minuta.

Jedna osoba pronađena je mrtva u teretani, dok su četiri ranjene osobe prevezene u bolnicu. Jedna od njih nalazi se u kritičnom stanju, dok ostale tri nisu životno ugrožene, prema informacijama policije.

Nakon pucnjave osumnjičeni se povukao u obližnju stambenu zgradu i zabarikadirao u stanu. Policijski pregovarači uspostavili su telefonski kontakt s njim, a razgovor je trajao oko sat vremena.

Policajci su potom čuli pucanj, ušli u stan i pronašli muškarca sa ranom koju je sam sebi nanio.

Kasnije je potvrđeno da je preminuo.

BREAKING: The suspect believed to be behind this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., has shot himself after spending more than an hour talking with police negotiators.Officials spent more than an hour talking with the suspect while he barricaded himself inside an apartment building.“Just moments ago, while communicating with that individual, officers heard a gunshot. As a response to that, officers forced entry into the apartment.”“When they did that, they located the suspect suffering from a gunshot wound.” — Fox News (@FoxNews)November 12, 2026

Napadač se sporio sa upravom zgrade zbog buđi i vlage

Prema sudskim dokumentima, osumnjičeni je bio ljekar koji je vodio spor sa upravom stambene zgrade zbog problema sa vlagom, prodorom vode i buđi u svom stanu.

Američki mediji navode da je muškarac tvrdio kako su radovi na zgradi doveli do oštećenja njegovog stana, a spor sa upravom zgrade još nije bio okončan.

The active shooter suspect in Washington, DC has set fire to the building that he barricaded himself in. 5 people have now reportedly been shot a little after 8am EST just a mile away from the White House. https://t.co/abdWN4nXgf — Matt Tardio (@angertab)November 12, 2026

Članica Gradskog vijeća Vašingtona Bruk Pinto izjavila je da preliminarne informacije ukazuju na to da je napadač možda ciljao upravnika zgrade, koji je, prema njenim riječima, jedna od žrtava pucnjave.

Policija, međutim, nije zvanično potvrdila motiv napada niti je utvrdila da je spor oko stana neposredno doveo do pucnjave.

Gradonačelnica Vašingtona Murijel Bauzer izjavila je da je potresena gubitkom života u, kako je navela, besmislenom činu oružanog nasilja.

Pucnjava se dogodila u četvrti Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeverno od Bijele kuće. Na mjestu događaja intervenisao je veliki broj policajaca i pripadnika specijalnih jedinica, a okolne ulice bile su zatvorene. Zbog incidenta privremeno je uvedena i bezbjednosna blokada u više obližnjih škola.