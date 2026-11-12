Pucnjava u blizini Bijele kuće: Ranjeno više osoba, ulice blokirane (Video)

Četiri osobe upucane su rano jutros u Vašingtonu, nedaleko od Bijele kuće. Policija i federalni agenti blokirali su kvart Logan Serkl, koji je inače pod kontrolom Nacionalne garde.

Izvor: Nimneth X/Shutterstock/youtube/screenshot/WGN News

Četiri osobe su upucane u popularnom kvartu u Vašingtonu, na pješačkoj udaljenosti od Bijele kuće, u četvrtak rano ujutru, saopštila je policija koja je intervenisala na više lokacija, piše abc7.

Pucnjave su prijavljene u kvartu Logan Serkl, oko kilometar i po sjeverno od Bijele kuće. Drugi detalji trenutno nisu dostupni, uključujući i tačnu lokaciju pucnjave, izjavio je policijski službenik Nejtan Klark.

Policija je apelovala na građane da izbjegavaju područje 1500 bloka u 15. ulici, gdje se nalaze fitnes centar VIDA, Episkopalna crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a koje se nalazi iza ugla od supermarketa „Whole Foods”. Veći dio bloka je blokiran.

BREAKING UPDATE: Four people are reportedly injured in an active shooter situation at the VIDA Fitness gym in Washington, D.C. https://t.co/LRZme9p6xh — Breaking911 (@Breaking911)November 12, 2026

Ulice oko ovog područja takođe su zatvorene tokom opsežne policijske intervencije na terenu. Federalni Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) saopštio je da je poslao agente na lice mjesta kako bi pružili pomoć.

Početkom avgusta 2025. godine, nekadašnji član Odjeljenja za efikasnost vlade predsednika Donalda Trampa napadnut je u rano nedeljno jutro u kvartu Logan Serkl. Prema navodima vlasti, njega i jednu ženu napala je grupa tinejdžera u pokušaju da im otmu automobil.

Nekoliko dana kasnije, Tramp je ostvario svoju prijetnju da će zaobići lokalne vlasti i uveo direktnu federalnu kontrolu nad gradom, poslavši stotine pripadnika Nacionalne garde kako bi se suzbio kriminal. To raspoređivanje snaga traje i danas.

(Mondo.rs)