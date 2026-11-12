logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u blizini Bijele kuće: Ranjeno više osoba, ulice blokirane (Video)

Pucnjava u blizini Bijele kuće: Ranjeno više osoba, ulice blokirane (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Četiri osobe upucane su rano jutros u Vašingtonu, nedaleko od Bijele kuće. Policija i federalni agenti blokirali su kvart Logan Serkl, koji je inače pod kontrolom Nacionalne garde.

Pucnjava u blizini Bijele kuće Izvor: Nimneth X/Shutterstock/youtube/screenshot/WGN News

Četiri osobe su upucane u popularnom kvartu u Vašingtonu, na pješačkoj udaljenosti od Bijele kuće, u četvrtak rano ujutru, saopštila je policija koja je intervenisala na više lokacija, piše abc7. 

Pucnjave su prijavljene u kvartu Logan Serkl, oko kilometar i po sjeverno od Bijele kuće. Drugi detalji trenutno nisu dostupni, uključujući i tačnu lokaciju pucnjave, izjavio je policijski službenik Nejtan Klark.

Policija je apelovala na građane da izbjegavaju područje 1500 bloka u 15. ulici, gdje se nalaze fitnes centar VIDA, Episkopalna crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a koje se nalazi iza ugla od supermarketa „Whole Foods”. Veći dio bloka je blokiran.

Ulice oko ovog područja takođe su zatvorene tokom opsežne policijske intervencije na terenu. Federalni Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) saopštio je da je poslao agente na lice mjesta kako bi pružili pomoć.

Početkom avgusta 2025. godine, nekadašnji član Odjeljenja za efikasnost vlade predsednika Donalda Trampa napadnut je u rano nedeljno jutro u kvartu Logan Serkl. Prema navodima vlasti, njega i jednu ženu napala je grupa tinejdžera u pokušaju da im otmu automobil.

Nekoliko dana kasnije, Tramp je ostvario svoju prijetnju da će zaobići lokalne vlasti i uveo direktnu federalnu kontrolu nad gradom, poslavši stotine pripadnika Nacionalne garde kako bi se suzbio kriminal. To raspoređivanje snaga traje i danas.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bijela kuća pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ