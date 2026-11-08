Demokrate najavljuju istrage protiv Maska i velikih kompanija: Na meti i ljudi iz Bijele kuće

Demokrate planiraju kongresne istrage protiv Ilona Maska, Stivena Milera i nekoliko velikih kompanija nakon preuzimanja kontrole nad Kongresom u januaru. Najavljuju i mogućnost pokretanja postupka opoziva ministra rata Pita Hegseta.
Izvor: Shutterstock
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