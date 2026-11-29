Prema prvim anketama među biračima koje je nakon završetka glasanja objavio španski javni emiter RTVE, konzervativna Narodna partija mogla bi da osvoji između 129 i 134 poslanička mjesta, a krajnje desničarski Voks između 44 i 48.

Izvor: Jesús Hellín/Zuma Press/Profimedia

Španski javni emiter RTVE objavio je prve rezultate anketa među biračima nakon završetka glasanja na parlamentarnim izborima u toj zemlji, javlja španska novinska agencija Efe.

Prema objavljenim procjenama, konzervativnoj opozicionoj Narodnoj partiji (PP) pripalo bi između 129 i 134 poslanička mjesta.

Krajnje desničarska stranka Voks mogla bi da poveća parlamentarnu zastupljenost sa dosadašnja 33 na između 44 i 48 mandata.

Španska socijalistička radnička partija (PSOE) premijera Pedra Sančeza, prema istoj anketi, osvojila bi između 119 i 124 poslanička mjesta.

Odziv birača u Španiji dostigao je 67,7 odsto do 18.00 časova po lokalnom vremenu, dva časa prije zatvaranja birališta.

Objavljivanje zvaničnih rezultata najavljeno je za 21.00 čas, kada se zatvaraju biračka mjesta na Kanarskim ostrvima.

(Mondo)