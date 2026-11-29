Više od 60 ljudi povrijeđeno u sukobima između policije i antivladinih demonstranata u Tirani, javila je novinska agencija ATA.

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Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je 61 osoba koja je potražila medicinsku pomoć, te da je među njima bilo 25 policajaca, šest novinara i jedan poslanik.

Protesti održani juče u centru Tirane završeni su neredima.

Demonstranti, koji traže ostavku albanskog premijera Edija Rame, bacali su kamenje i vatromet na policiju, koja je odgovorila vodenim topovima i suzavcem.

Protesti u Albaniji traju više od 170 dana, a demonstranti kritikuju politiku premijera i protive se izgradnji odmarališta koje podržava vlada u zaštićenoj oblasti Vjosa-Narta duž jadranske obale zemlje, podsjeća TASS.

(Mondo)