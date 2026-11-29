Snabdijevanje električnom energijom u Bijeljini normalizovano je tokom noći, nakon što su brojna gradska i prigradska naselja gotovo 12 sati bila bez struje.

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Snabdijevanje električnom energijom na području Bijeljine normalizovano je oko dva časa iza ponoći, nakon što su brojna gradska i prigradska naselja gotovo 12 sati bila bez struje.

Prvi ovosezonski snijeg ostavio je veliki dio Bijeljine u mraku, stvarajući probleme brojnim domaćinstvima, posebno onima koja za grijanje koriste električnu energiju.

Nestanak struje juče je doveo i do prekida vodosnabdijevanja, dok je problema bilo i u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja.

Kvarovi na elektroenergetskoj mreži otklonjeni su tokom noći, čime je ponovo uspostavljeno redovno snabdijevanje električnom energijom na području Bijeljine, prenosi BN.