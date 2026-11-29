Nakon konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije, u javnosti se pojavljuje sve više spekulacija o sastavu nove vlade, a navodni prijedlog Studentskog pokreta otkriva ko bi mogao da sjedne u ministarske fotelje i ko se pominje kao kandidat za premijera.
Nakon što je završena konstitutivna sjednica Narodne Skupštine Srbije u javnosti se već uveliko spekuliše o tome kako bi mogla da izgleda nova Vlada Srbije i ko bi mogao da dobije ministarsko mjesto.
Nagađa se i o tome ko će biti novi premijer, a sada se u medijima pojavio i navodni spisak koji otkriva moguće kandidate za ministre, potpredsjednike vlade i premijera Srbije.
Kako tvrdi sajt Direktno, u pitanju je navodna radna verzija prijedloga dijela Studentskog pokreta, a potencijalna kadrovska rješenja izgledala bi ovako:
- Predsjednik Republike: Radomir Saičić
- Predsjednik Vlade: Miloš Pavlović, bivši dekan FDU, čiji je protivkandidat Jugoslav Gašić sa Prištinskog univerziteta
- Finansije: Emir Zildžović
- Unutrašnji poslovi: Jovo Bakić
- Zdravstvo: Ilija Srdanović
- Privreda i prvi potpredsjednik Vlade: Dejan Šoškić
- Pravosuđe: Vida Škero ili advokat Jovan Rajić
- Građevinarstvo: Sanja Fric
- Spoljni poslovi: Ognjen Pribićević
- Odbrana: pukovnik Miroslav Glišić
- Poljoprivreda: Aleksandar Sedlar
- Kultura: Estela Radonjić Živkov ili Željko Hubač
- Energetika: Vladimir Ljubić, čija kandidatura još nije izvjesna
- Zaštita životne sredine: kandidat sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, čije ime još nije poznato
Kako se navodi u tekstu pomenutog portala, spisak ne predstavlja konačan sastav Vlade niti zvaničan stav Studentskog pokreta, već mogući prijedlog.
Podsjetimo, Studentski pokret je prošle nedjelje predstavio svog kandidata za predsjednika Srbije - u pitanju je akademik Radomir Saičić, a izbori će biti održani 27. decembra.
(Direktno/MONDO)