Nakon konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije, u javnosti se pojavljuje sve više spekulacija o sastavu nove vlade, a navodni prijedlog Studentskog pokreta otkriva ko bi mogao da sjedne u ministarske fotelje i ko se pominje kao kandidat za premijera.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Nakon što je završena konstitutivna sjednica Narodne Skupštine Srbije u javnosti se već uveliko spekuliše o tome kako bi mogla da izgleda nova Vlada Srbije i ko bi mogao da dobije ministarsko mjesto.

Nagađa se i o tome ko će biti novi premijer, a sada se u medijima pojavio i navodni spisak koji otkriva moguće kandidate za ministre, potpredsjednike vlade i premijera Srbije.

Kako tvrdi sajt Direktno, u pitanju je navodna radna verzija prijedloga dijela Studentskog pokreta, a potencijalna kadrovska rješenja izgledala bi ovako:

Predsjednik Republike: Radomir Saičić

Predsjednik Vlade: Miloš Pavlović, bivši dekan FDU, čiji je protivkandidat Jugoslav Gašić sa Prištinskog univerziteta

Finansije: Emir Zildžović

Unutrašnji poslovi: Jovo Bakić

Zdravstvo: Ilija Srdanović

Privreda i prvi potpredsjednik Vlade: Dejan Šoškić

Pravosuđe: Vida Škero ili advokat Jovan Rajić

Građevinarstvo: Sanja Fric

Spoljni poslovi: Ognjen Pribićević

Odbrana: pukovnik Miroslav Glišić

Poljoprivreda: Aleksandar Sedlar

Kultura: Estela Radonjić Živkov ili Željko Hubač

Energetika: Vladimir Ljubić, čija kandidatura još nije izvjesna

Zaštita životne sredine: kandidat sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, čije ime još nije poznato

Kako se navodi u tekstu pomenutog portala, spisak ne predstavlja konačan sastav Vlade niti zvaničan stav Studentskog pokreta, već mogući prijedlog.

Podsjetimo, Studentski pokret je prošle nedjelje predstavio svog kandidata za predsjednika Srbije - u pitanju je akademik Radomir Saičić, a izbori će biti održani 27. decembra.

(Direktno/MONDO)