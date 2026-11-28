Na magistralnom putu Bijeljina–Tuzla preko Banj Brda ponovo je omogućen saobraćaj za sve kategorije vozila, ali je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca. HTML tekst za portal

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Teretna vozila sa prikolicom i šleperi ponovo mogu da saobraćaju preko Banj Brda na magistralnom putu Bijeljina–Tuzla, uz obaveznu upotrebu lanaca, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ovoj dionici ranije danas bila je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila zbog snježnih padavina i poledice.

Na ostalim putnim pravcima u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj se odvija usporeno zbog mjestimično zasniježenih kolovoza i poledice.

(Mondo)