Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u BiH u oktobru su porasle za 0,9 odsto u odnosu na septembar, dok je godišnja inflacija 6,6 odsto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Izvor: CBBIH

Prema indeksu potrošačkih cijena, najveći prosječni mjesečni rast cijena zabilježen je u oblasti prevoza za tri odsto, te stanovanja i režijskih izdataka za 2,1 odsto.

U oktobru su poskupjeli hrana i bezalkoholna pića za 0,4 odsto, odjeća i obuća za 0,6, obrazovanje za 0,3 odsto, te ostala dobra i usluge za 0,7 odsto.

Pad cijena zabilježen je u odjeljcima alkoholna pića i duvan za 0,1 odsto, namještaj, kućni uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4 odsto, te restorani i hoteli za 0,1 odsto.

Na godišnjem nivou najizraženiji rast cijena zabilježen je u sektoru prevoza za 30,7 odsto u odnosu na oktobar prošle godine.

Stanovanje i režijski izdaci u prosjeku su skuplji za 12,9 odsto, a zdravstvo za 5,7 odsto.

Restorani i hoteli su poskupjeli za 3,9 odsto, a alkoholna pića i duvan za 3,7 odsto.

Odjeća i obuća su bili jeftiniji za 7,2 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.