Skupština grada Banjaluka nastavila je danas sjednicu raspravom o prijedlogu odluke o usvajanju plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

U planu se navodi da će se izmirenje obaveza i pokriće deficita zaključno sa 2026. godinom, u iznosu od 24.683.283 KM, planirati iz redovnih budžetskih sredstava u naredne tri godine.

Odbornik SNSD-a Dragan Lukač je tokom rasprave upitao koliko je grad u ovom trenutku dužan i na koji način su dosadašnji dugovi riješeni, navodeći da su pred odbornicima frizirani izvještaji.

On je gradonačelnika Draška Stanivukovića uporedio sa mađioničarem i dodao da mu "na trikovima skida kapu", dodajući da će se podaci jednog dana sumirati i da će revizija utvrditi stanje.

"Što da peglate nešto rebalansom kad je sve dobro. Čovjek kad vas sluša rekao bi da grad nema dugovanja, a ja znam neke vlasnike firmi kojima dugujete", rekao je Lukač.

On je istakao da mnoge kompanije ne žele ni da se prijave za javne nabavke poput održavanja grada tokom zime.

"Isplate kasne, a niko bez para neće da radi", zaključio je Lukač.

Milan Aljetić iz gradskog odjeljenja za finansije rekao je da se najveći dio dugovanja odnosi na dobavljače, odnosno zimsku službu, subvencije za javni prevoz, odvoz smeća.

Aljetić je dodao da ukupan dug nije veći od iznosa koji grad ima na računu, te da se svi dugovi koje grad ima mogu pokriti i da je grad likvidan.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je u obraćanju odbornicima rekao da grad na računu ima 37 miliona KM.

"Sve što treba da isplatimo ide do 20 miliona KM", rekao je Stanivuković.

U nastavku zasjedanja danas pred odbornicima će biti Nacrt budžeta grada za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM, te Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 352,91 milion KM.

Na dnevnom redu je i konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati i utvrđivanje stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu, te više prijedloga odluka o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

U prvom dijelu sjednice 19. novembra raspravljano je o komunalnom redu, prijedlogu izmjena odluke o komunalnim taksama, više regulacionih planova, prijedlogu o utvrđivanju naziva Ulice hrabrih srca.

(Srna)