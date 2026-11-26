Banjaluka i ove zime privlači brojne goste iz regiona, a veliko interesovanje za novogodišnje praznike već je dovelo do gotovo potpune popunjenosti pojedinih hotela, dok u ostalima očekuju da će uskoro biti rezervisane i posljednje slobodne sobe.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Građani i posjetioci imaće priliku da najluđu noć dočekaju na Trgu Krajine, gdje će ih uveseljavati Neda Ukraden. Veliko interesovanje za praznični boravak najbolje ilustruje podatak da su u hotelu "Meriot" smještajni kapaciteti za novogodišnju noć već rezervisani, zahvaljujući dvjema turističkim agencijama iz Slovenije, koje su zakupile čitav hotel.

Za ove grupe organizovan je poseban turistički aranžman koji obuhvata noćenja sa doručkom, kao i svečani večernji program za doček Nove godine, piše Glas Srpske.

"Imamo aranžmane za grupne rezervacije po drugačijim cijenama u odnosu na individualne, a one su slične kao prošle godine" istakli su iz hotela.

Prema njihovim riječima, najveće interesovanje turista vlada za novogodišnje praznike, dok je nakon proslave broj gostiju znatno manji.

"Pretpostavljamo da je to zbog toga što ljudi biraju druge destinacije, poput planina, gdje im je dostupno i skijanje, dok u gradu možda nema toliko sadržaja", naveli su iz hotela.

Veliko interesovanje bilježe i u hotelu "Integra", gdje je oko 60 odsto smještajnih kapaciteta već rezervisano.

"U našem restoranu biće organizovan doček Nove godine uz muziku uživo, a mjesta su gotovo rasprodata" kazali su iz ovog hotela.

Cijene smještaja, kako su naveli, nisu značajnije mijenjali u odnosu na prošlu godinu.

"Cijene se kreću od oko 180 maraka, a zavise od kategorije sobe. Deluks sobe dostižu cijenu do 300 maraka za noćenje", istakli su oni.

Među gostima, dodali su, prednjače turisti iz susjednih zemalja.

"Ove godine najviše gostiju nam dolazi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Očekujemo da će nam kapaciteti do praznika u potpunosti biti popunjeni", poručili su iz hotela.

Smještajni kapaciteti hotela "Argument" takođe su gotovo popunjeni, a najveći broj rezervacija odnosi se na višednevni boravak tokom novogodišnjih praznika.

"Rezervacije su uveliko u toku i uglavnom se radi o tri do četiri noćenja. Najveću zainteresovanost su pokazali gosti iz Slovenije", kazali su oni.

Dodaju da su noćenja tokom novogodišnjih praznika skuplja nego u redovnom periodu, a za goste pripremaju i dnevnu žurku.

Iz hotela "Astorya" naveli su da je polovina kapaciteta već popunjena rezervacijama stalnih gostiju koji godinama dolaze u ovaj porodični hotel.

"Mi smo mali porodični hotel sa 16 soba, tako da smo zadovoljni tempom pristiglih rezervacija. Gosti uglavnom čekaju 15 do 20 dana pred sam dolazak da rezervišu smještaj, ali je trenutni odziv očekivan u odnosu na prethodne godine", kazali su iz ovog hotela.

Istakli su da su zbog inflacije bili primorani da povećaju cijene smještaja.

"Noćenje za dvije osobe sada košta između 210 i 220 KM, u zavisnosti od kategorije sobe. Rezervacije su uglavnom za više noćenja, a riječ je najčešće o porodicama koje u prosjeku borave tri do četiri dana. Gosti nam najviše dolaze iz Slovenije i Hrvatske", naveli su iz hotela.

Cijene smještaja u hotelu "Jelena" ostale su na prošlogodišnjem nivou, a za dvije osobe potrebno je izdvojiti više od 200 KM.

"Rezervacije su već uveliko u toku, ali cijene nismo mijenjali u odnosu na prošlu godinu. Među gostima imamo više stranih turista, koji najčešće dolaze iz Slovenije", naveli su iz hotela.

Dodali su da su cijene soba za novogodišnju noć više za nekih 20 odsto, kao što je slučaj u većini hotela.

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Kada je riječ o privatnom smještaju, ponuda apartmana u Banjaluci je raznovrsna, a cijene se razlikuju u zavisnosti od lokacije, veličine i opremljenosti.

Veći i modernije uređeni apartmani, posebno oni u centru grada, uglavnom imaju više cijene, dok se nešto povoljniji smještaj može pronaći na udaljenijim lokacijama.

Cijene noćenja za dvije osobe 31. decembra kreću se i preko 1.000 maraka.

(Mondo)