Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 37. sjednici održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske, kojim se propisuje da RTRS ima status javnog preduzeća od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Izvor: RTRS

Predloženim zakonskim rješenjima definiše se da su obezbjeđivanje i emitovanje programa RTRS-a, informisanje građana, kao i funkcionalnost sistema od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Dopunama zakona predviđena je i mogućnost uspostavljanja saradnje RTRS-a sa Medijskim sistemom Republike Srpske (SRNA), kroz međusobno pružanje materijalno-tehničke, organizacione i druge podrške.

Ova saradnja trebalo bi da bude uređena posebnim sporazumom o međusobnoj saradnji i pružanju podrške, s ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti RTRS-a i SRNA.

Takođe, Prijedlogom zakona predviđeno je da Pravobranilaštvo Republike Srpske zastupa RTRS pred sudovima i drugim nadležnim organima, preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa, te obavlja druge poslove propisane Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Podsjećamo, dopune Zakona o RTRS-u dolaze u trenutku ozbiljnih finansijskih problema ovog javnog servisa, čiji su računi blokirani zbog dugovanja prema BHRT-u po osnovu raspodjele prihoda od RTV takse. Dugovanja su, prema navodima BHRT-a, premašila 110 miliona KM, dok aktivni postupci prinudne naplate po pravosnažnim presudama iznose više od 23 miliona KM.

(Mondo)