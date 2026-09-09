Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu: BHRT ne duguje RTRS-u 14,7 miliona KM

Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju BHRT-a i preinačio odluku u sporu sa RTRS-om zbog korištenja prenosnih veza.

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Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banjaluci od 12. maja 2026. godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a prema BHRT-u po osnovu korištenja RR, odnosno prenosnih veza.

Prema odluci najvišeg suda u Republici Srpskoj, BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom osnovu, odnosno 14,7 miliona KM.

Iz BHRT-a su saopštili da odluka potvrđuje njihove pravne argumente, kao i opredjeljenje da koriste sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa.

U ovoj javnoj televiziji odluku Vrhovnog suda RS smatraju još jednom velikom pravnom pobjedom, navodeći da ona potvrđuje opravdanost njihovog insistiranja da se odnosi sa RTRS-om rješavaju isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa.

Iz BHRT-a su poručili i da očekuju dosljednu, jednaku i neselektivnu primjenu svih sudskih odluka.

„Sudske presude i zakoni ne mogu se poštovati samo onda kada odgovaraju interesima jedne strane, niti izvršni postupci mogu imati različite standarde u zavisnosti od toga protiv koga se vode“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, iz BHRT-a upozoravaju da njihov račun i dalje ostaje blokiran, što, kako navode, ozbiljno ugrožava egzistenciju zaposlenih, redovno funkcionisanje i izvršavanje zakonske funkcije javnog emitera.

Uprkos tome, BHRT poručuje da će nastaviti da se pravnim putem bori za ostvarivanje svih zakonom zagarantovanih prava, kao i za finansijsku stabilnost i zaštitu svoje imovine.