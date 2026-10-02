Protesti srednjoškolaca prerasli u nasilje: Oko 400 škola zatvoreno, u dvije podmetnuti požari

Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj ostati zatvoreno nakon što su protesti učenika, koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, na nekim mjestima prerasli u nasilje.

Izvor: AssociatedPress/youtube/screenshot



"Znam za nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova koje će biti zatvorene", rekao je francuski ministar prosvjete Eduar Žefre.

Prema riječima izvora bliskog premijeru Sebastijenu Lekorniju, obavještajne službe saopštile su na sinoćnjem sastanku krizne grupe da su protestni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, uključujući članove stranke "Nepokorena Francuska".

Učenici demonstranti podmetnuli su juče požare u najmanje dvije srednje škole, dok su nastavnici u trećoj školi u južnom gradu Marseju poprskani benzinom, saopštili su zvaničnici.

Na istoku zemlje, u Strazburu, zapaljen je najmanje jedan automobil, dok je u Tuluzu na jugozapadu došlo do sukoba interventne policije i omladine.

Protesti zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su u pariskom regionu prošlog mjeseca, ali su postajali sve nasilniji kako su se širili širom zemlje, pri čemu su desetine ljudi povrijeđene, a policija je uhapsila stotine lica.

(Mondo)