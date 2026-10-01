Više od 1,2 milijarde KM: Prikupljeni rekordni prihodi na mjesečnom nivou

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je u septembru 1,208 milijardi KM, što predstavlja rekordne prihode koji su prikupljeni na mjesečnom nivou.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UIO je saopšteno da su prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci 2026. godine iznosili 9,567 milijardi KM i veći su za 561 milion KM ili 6,23 odsto u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 9,006 milijardi KM.

"UIO je u devet mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1,633 milijarde KM. U iznos povrata uključeno je i 857.077 KM povrata PDV-a građanima BiH na prvu kupljenu nekretninu", naveli su iz UIO.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u devet mjeseci 2026. godine, a to su BiH, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 7,934 milijarde KM i veći su za 7,6 odsto u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u devet mjeseci 2025. godine.

U saopštenju se navodi da je za finansiranje državnih institucija u devet mjeseci ove godine raspoređen iznos od 759 miliona KM.

"Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 4,412 milijardi KM, Republika Srpska 2,469 milijardi KM i Brčko distrikt 248 miliona KM", istakli su iz UIO.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 185 miliona KM, Republika Srpska 122 miliona KM i Brčko distrikt šest miliona KM.

(Mondo)