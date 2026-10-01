Stanari Centar-Aleje dali odbornicima 48 sati: "Sada pokažite da li stojite uz građane"

Stanari banjalučkog naselja Centar-Aleja uputili su svim odbornicima Skupštine grada Banjaluka zahtjev za pismeno izjašnjenje o izmjenama Regulacionog plana "Centar-Aleja", dajući im rok od 48 sati da se izjasne o zahtjevima građana.

Izvor: Mještani naselja Centar-Aleja

Kako navode, izmjene Regulacionog plana izazvale su njihovo protivljenje zbog, kako tvrde, mogućeg smanjenja javnih zelenih površina, povećanja spratnosti objekata i promjena namjene pojedinih parcela.

Stanari navode da Nacrt izmjene Regulacionog plana predviđa brisanje planiranog dječijeg vrtića i prenamjenu parcele u stambeno-poslovni objekat, dok istovremeno, prema njihovim tvrdnjama, nije riješeno pitanje realizacije osnovne škole.

Posebno ukazuju na podatak da bi javne zelene površine mogle biti smanjene za 84 odsto, kao i na mogućnost izgradnje objekata spratnosti do P+12.

"Jasno je da bi ove izmjene Regulacionog plana dovele isključivo do pretjerane betonizacije", navode stanari, ističući da u naselju živi veliki broj mlađih porodica sa djecom predškolskog i školskog uzrasta.

Kao primjer nedostatka prostora za djecu navode improvizovani koš koji su roditelji i djeca postavili na stub javne rasvjete, kako bi imali prostor za sportske aktivnosti.

Izvor: Mještani naselja Centar-Aleja

Stanari ukazuju i na dugogodišnji problem garaža ispod zgrada u Gundulićevoj i Ulici Branka Ćopića, kao i parking prostora u naselju, navodeći da pitanje garaža nije riješeno više od 15 godina.

Ističu da su čestvovali u javnoj raspravi o izmjenama plana, a nadležnima su uputili i peticiju koju je potpisalo 316 stanara. Tvrde da do danas nisu dobili odgovor na svoje zahtjeve.

U dopisu odbornicima navode da među njima ima i kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske na predstojećim izborima, zbog čega od njih traže da se javno izjasne o zahtjevima stanovnika.

"Ukoliko očekuju naš glas na izborima, sada je trenutak da pokažu da su zaista spremni da se zalažu za prava građana Banjaluke", poručili su stanari.

Najavili su da će nakon isteka roka od 48 sati objaviti imena odbornika koji su se izjasnili o njihovim zahtjevima, a odbornike su javno pozvali da odgovore na njihov poziv.

(Mondo)