Rosulje reklo „ne“ novom planu: Više od 100 mještana brani kuće i dvorišta (FOTO)

Više od 100 mještana banjalučkog naselja Rosulje okupilo se večeras da bi izrazili protivljenje izmjeni dijela regulacionog plana koji se odnosi na Ulicu Pete kozarske brigade.

Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Kako su istakli, planirano proširenje saobraćajnice i izgradnja više stambenih objekata ugrozili bi postojeće kuće, dvorišta i infrastrukturu.

Član Savjeta Mjesne zajednice Rosulje Mario Klepić rekao je da su se mještani okupili na inicijativu komšija iz Ulice Pete kozarske brigade i Ulice Kralja Petra Drugog, koji su direktno ugroženi predloženim izmjenama.

Klepić je pojasnio da je izmjenama predviđeno proširenje Ulice Pete kozarske brigade, koja bi se spojila sa Ulicom Kralja Petra Drugog, a bilo bi izgrađeno i šest stambenih zgrada.

On je dodao da bi planirana saobraćajnica ulazila u postojeća dvorišta i objekte mještana.

"Okupili smo se da pokažemo jedinstvo i kažemo `ne` ovom regulacionom planu. Do 28. avgusta traje rok za dostavljanje primjedaba, koje prikupljamo i dostavićemo Gradskoj upravi, a nakon toga učestvovati i u javnoj raspravi", rekao je Klepić.

Podsjetio je da su se mještani Rosulja i prošle godine protivili regulacionom planu koji se odnosio na područje Osnovne škole "Aleksa Šantić", te napomenuo da komunikaciju i dalje održavaju putem grupe "Sačuvajmo Rosulje".

Mještanin Ulice Kralja Petra Drugog Mile Janković rekao je da je suština izmjena u interesu budućih investitora, ali i da su mještani angažovali građevinske stručnjake da bi sagledali moguće posljedice planirane izgradnje.

On je naveo da je na njegovoj parceli predviđeno oduzimanje oko 150 metara kvadratnih zemljišta radi izgradnje buduće saobraćajnice, koja bi sa trotoarom došla na dva do tri metra od prozora njegove spavaće sobe.

"U nastavku ulice proširenje bi ušlo u dvorišta mojih komšija, a kod nekih bi prolazilo čak preko ulaznih vrata podrumskih ili stambenih prostorija", rekao je Janković.

On je ukazao i na problem planirane izgradnje toplovoda, navodeći da smatra da nije potreban postojećem naselju, već da bi služio budućim stambenim objektima.

"Postojeći toplovod gotovo svake sezone ima kvarove, pa se postavlja pitanje šta bi za nas značilo njegovo održavanje kada bi prolazio kroz naša dvorišta. Ovom naselju taj toplovod nije potreban", naveo je Janković.

Dodao je da kolektivno stanovanje preuzima primat kada se napravi jedna zgrada među kućama, da u predloženom planu nema dovoljno prostora za parkiranje i da će svaki mještanin pojedinačno dostaviti primjedbe na plan Gradskoj upravi, nakon čega očekuju javnu raspravu.

"Gradska uprava je dužna da odgovori na svaku primjedbu. Ukoliko i nakon javne rasprave ostane pri stavu da plan treba uputiti u Skupštinu grada, on će ići u skupštinsku proceduru, a tek nakon usvajanja mogu se preduzimati dalji pravni koraci", rekao je Janković.

Mještanin Rosulja Miroslav Margetić rekao je da problem sa regulacionim planom na ovom području datira još od 2006. godine.

"Naše kuće su izbrisane, a ucrtane su nove površine koje ne služe svrsi. Ne mogu čak ni da saniram svoju kuću jer sam od opštine dobio odgovor da bi time povećao vrijednost svoje nekretnine", rekao je Margetić.

On je naveo da se u planovima objedinjuju po tri ili četiri parcele, iako, kako tvrdi, njihovi vlasnici te parcele nisu prodavali niti prometovali.

(Mondo)