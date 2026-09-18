Transplantacija jetre moguća u Bjelorusiji za osiguranike iz Srpske: FZO RS finansirao liječenje za dvoje pacijenata

FZO RS omogućio je osiguranicima transplantaciju jetre u Bjelorusiji, a za dvoje pacijenata finansirao je liječenje i pripreme oko 500.000 KM.

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Osiguranicima iz Republike Srpske kojima je neophodna transplantacija organa odnedavno je, pored transplantacije bubrega, dostupna i transplantacija jetre u Bjelorusiji, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

FZO RS je u proteklom periodu finansirao transplantaciju jetre i sve predoperativne pripreme za dva osiguranika iz Srpske, za šta je izdvojeno oko 500.000 KM.

Iz Fonda navode da je riječ o značajnom koraku u obezbjeđivanju dostupnosti liječenja pacijentima kojima je potrebna transplantacija jetre. Kao jedan od razloga navode činjenicu da BiH nije dio mreže Eurotransplant, zbog čega osiguranici iz BiH teže mogu ostvariti kadaveričnu transplantaciju u zemljama Evropske unije.

Više od 90 transplantacija bubrega

Saradnja FZO RS sa zdravstvenim ustanovama u Bjelorusiji traje od 2021. godine, kada je Fond omogućio da se transplantacije organa za osiguranike iz Republike Srpske obavljaju u zdravstvenoj ustanovi u Minsku.

Od početka saradnje do danas, više od 90 osiguranika imalo je transplantaciju bubrega u Bjelorusiji, a FZO RS je za te postupke izdvojio ukupno 6,1 milion KM.

Osiguranici su do ove godine u Minsk uglavnom odlazili zbog transplantacije bubrega. Saradnja je u međuvremenu proširena, pa je nedavno potpisan ugovor i sa još jednom zdravstvenom ustanovom u Bjelorusiji, u Brestu.

U Fondu navode da se dinamika slanja pacijenata određuje u zavisnosti od obima posla u zdravstvenim ustanovama u Bjelorusiji, ali i zdravstvenog stanja pacijenata, jer njihov zdravstveni status mora biti zadovoljavajući za transplantaciju.

FZO RS, osim same transplantacije, u potpunosti finansira i predtransplantacione pripreme, kao i lijekove koje koriste osiguranici sa transplantiranim organima, odnosno njihovu cjelokupnu zdravstvenu zaštitu.

Kako bi osiguranici i zdravstvene ustanove mogli jednostavnije da dođu do informacija o ostvarivanju prava na finansiranje transplantacije u inostranstvu, FZO RS je pripremio vodič kroz pravo na transplantaciju, koji je dostupan na internet stranici Fonda.

Osigurana lica FZO RS mogu ostvariti pravo na liječenje i u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske sa kojima Fond ima potpisan ugovor, kada njihovo liječenje nije moguće obaviti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj.

Liječenje izvan Republike Srpske odobrava se kada zdravstvene ustanove u Srpskoj, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, daju prijedlog da se liječenje obavi u ustanovi izvan Srpske sa kojom Fond ima potpisan ugovor.

U slučaju da liječenje nije moguće obaviti ni u ustanovama izvan Republike Srpske sa kojima Fond ima ugovor, odnosno u Srbiji, postoji mogućnost ostvarivanja prava na liječenje u drugim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu sa kojima Fond nema potpisane ugovore.

Iz FZO RS poručuju da transplantacija organa predstavlja priliku za pacijenta da dobije novu šansu za kvalitetniji život, te da će Fond i ubuduće nastojati da tu mogućnost učini dostupnom osiguranicima kojima je potrebna.