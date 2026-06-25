Skrining depresije dostupan širom Srpske: Ko ima pravo na pregled?

U domovima zdravlja širom Republike Srpske počeo je skrining depresije za starije od 65 godina, osobe sa hroničnim oboljenjima, istorijom mentalnih bolesti i druge rizične grupe, s ciljem ranog otkrivanja simptoma i pravovremenog liječenja.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, programom su obuhvaćena osigurana lica starija od 65 godina, kao i osobe uzrasta od 18 do 64 godine sa istorijom mentalnih bolesti, hroničnim oboljenjima, izložene stresnim situacijama ili socijalnoj izolaciji.

Skrining se realizuje putem aplikacije „E prevencija“, razvijene u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), a namijenjen je ranom prepoznavanju simptoma depresije i pravovremenom upućivanju pacijenata na dalje liječenje.

U okviru aplikacije kreiran je upitnik o zdravstvenom stanju pacijenta, kojim se prikupljaju podaci o ličnoj anamnezi, ranijim mentalnim oboljenjima, izloženosti stresu i drugim faktorima rizika.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske podsjećaju da je aplikacija „E prevencija“ osmišljena kako bi porodičnim ljekarima olakšala sprovođenje preventivnih pregleda. Za unapređenje preventivnih aktivnosti u domovima zdravlja Fond je obezbijedio dodatnih 10 miliona KM, s ciljem jačanja prevencije na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Stručnjaci upozoravaju da je depresija jedan od najčešćih zdravstvenih problema savremenog doba, te da jednostavan razgovor ili upitnik tokom preventivnog pregleda mogu značajno doprinijeti ranom otkrivanju simptoma i uspješnijem liječenju.

Naglašavaju da je mentalno zdravlje podjednako važno kao i fizičko, te da depresija ne predstavlja samo problem pojedinca, već i pitanje od šireg društvenog značaja koje utiče na porodicu, radnu sposobnost i kvalitet života.

Zbog toga je skrining depresije prepoznat kao važna sistemska mjera usmjerena na očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva.

Iz Fonda pozivaju građane da iskoriste pravo na preventivne preglede i da sa svojim izabranim porodičnim ljekarom razgovaraju o preporučenim pregledima u skladu sa procjenom zdravstvenih rizika.

(Mondo)