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Transplantacija organa u Bjelorusiji: FZO RS objavio detaljan vodič za pacijente

Transplantacija organa u Bjelorusiji: FZO RS objavio detaljan vodič za pacijente

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je vodič za osiguranike o načinu ostvarivanja prava na finansiranje transplantacije organa u inostranstvu, s posebnim fokusom na transplantaciju bubrega u Bjelorusiji.

Transplantacija organa u Bjelorusiji vodič FZO RS Izvor: FZO RS

Iz Fonda podsjećaju da već nekoliko godina finansiraju transplantacije bubrega u Bjelorusiji, a saradnja sa zdravstvenim ustanovama u toj zemlji uspostavljena je upravo na inicijativu FZO RS. Nedavno je proširena mreža zdravstvenih ustanova sa kojima Fond sarađuje potpisivanjem ugovora sa još jednom bolnicom u gradu Brestu.

Kako Bosna i Hercegovina nije članica Eurotransplant mreže, osiguranicima je otežan pristup kadaveričnim transplantacijama u zemljama Evropske unije, zbog čega je saradnja sa bjeloruskim zdravstvenim ustanovama od velikog značaja za pacijente kojima je potreban ovaj vid liječenja.

Vodič, koji je dostupan na internet stranici Fonda u okviru vodiča kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, sadrži detaljne informacije o proceduri ostvarivanja prava na finansiranje transplantacije, potrebnoj dokumentaciji, kao i uslovima koje osiguranici treba da ispune za upućivanje na liječenje u Bjelorusiju.

Informacija je dostavljena i svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj kako bi se osiguralo jednoobrazno postupanje i pravovremeno informisanje pacijenata.

Iz FZO RS podsjećaju da u potpunosti finansiraju transplantacije organa za svoje osiguranike ukoliko se zahvati obavljaju u ustanovama sa kojima Fond ima zaključene ugovore u Republici Srpskoj i Srbiji. Ukoliko liječenje nije moguće obaviti u tim ustanovama, postoji mogućnost ostvarivanja prava na liječenje i u drugim zdravstvenim centrima u inostranstvu.

Osiguranici kojima su transplantirani organi, kao i davaoci organa, oslobođeni su plaćanja participacije, a Fond finansira njihovu cjelokupnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i nabavku neophodnih lijekova nakon transplantacije.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju definisano je i da davaoci organa za vrijeme bolovanja imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, odnosno 100 odsto.

(Mondo)

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Tagovi

transplantacija FZO RS Bjelorusija vodič

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