Fond zdravstvenog osiguranja: Penzioneri iz Srpske bez dodatnih obaveza, osiguranje plaćaju oni sa inostranim prihodima

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske oglasio se saopštenjem povodom, kako navode, netačnih interpretacija koje su se proteklih dana pojavile u medijima, a koje dovode u pitanje obavezu plaćanja doprinosa za inostrane penzionere.

Iz Fonda poručuju da domaće stanovništvo nema razloga za brigu.

"Penzioneri Republike Srpske koji su cijeli ili većinski radni vijek proveli u Republici Srpskoj i BiH nemaju nikakvu dodatnu obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, osim one obaveze koju za njih već uplaćuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, dakle ništa dodatno", navode iz FZO RS.

Takođe, obavezu dodatnog plaćanja nemaju ni penzioneri drugih zemalja koji su cjelokupan radni staž proveli u državama sa kojima BiH ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju, jer za njih to plaća osiguranje zemlje iz koje primaju penziju.

Sa druge strane, obavezu plaćanja doprinosa po stopi od 10,2 odsto imaju isključivo osobe sa prebivalištem u Srpskoj koje primaju penziju iz drugih država u kojima su provele većinski radni vijek, kao i oni koji penziju primaju iz država sa kojima BiH nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju.

"Ova obaveza postoji bez obzira na manji dio staža ostvaren u Republici Srpskoj, jer se radi o licima koja većinski prihod ostvaruju izvan Republike Srpske", pojašnjavaju iz Fonda.

Tokom radnog vijeka, podsjećaju iz FZO RS, ta lica su u inostranstvu radila, ostvarivala prihode, uplaćivala doprinose i tamo koristila zdravstveni sistem.

"Kada danas žive u Republici Srpskoj i ovdje koriste zdravstvenu zaštitu, ne plaćaju doprinose u državama iz kojih primaju penziju, pa im u pravilu taj dio primanja ostaje, dok zdravstvenu zaštitu koriste u Republici Srpskoj u punom obimu. Zato je prirodno i logično da učestvuju u finansiranju sistema koji koriste u Republici Srpskoj", ističe se u saopštenju.

Iz Fonda upozoravaju da bi eventualno oslobađanje ove kategorije od obaveza prebacilo teret na domaće stanovništvo.

"Dakle, mišljenja koja se, za dnevnopolitičke potrebe, iznose u javnosti ne znače da se ova lica oslobode plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, već da za njih zdravstveno osiguranje plaćaju penzioneri Republike Srpske, zaposleni, kao i svi građani kroz budžet. Takav pristup nije u skladu sa principom pravičnosti i solidarnosti na kojem počiva sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, niti je logičan ni moralan", kategorični su u FZO RS.

Kada je riječ o ustavnoj zaštiti socijalno osjetljivih kategorija poput djece, trudnica, starijih od 65 godina i lica bez prihoda, podsjeća se da je Republika Srpska još 2019. godine obezbijedila njihovu zdravstvenu zaštitu iz budžeta.

"To znači da se ustavna zaštita ovih kategorija ne ogleda u tome da doprinosi ne postoje, već u tome da država preuzima obavezu njihovog plaćanja, kako bi se zaštitili najugroženiji", navode iz Fonda, dodajući da lica sa inostranim prihodima ne spadaju u tu grupu.

Na kraju zaključuju da zdravstveni sistem može biti pravičan samo ako ga koriste svi, a isti finansiraju u skladu sa svojom ekonomskom snagom.