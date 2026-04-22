Fond zdravstvenog osiguranja: Penzioneri iz Srpske bez dodatnih obaveza, osiguranje plaćaju oni sa inostranim prihodima 1

Fond zdravstvenog osiguranja: Penzioneri iz Srpske bez dodatnih obaveza, osiguranje plaćaju oni sa inostranim prihodima

Autor Dušan Volaš
1

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske oglasio se saopštenjem povodom, kako navode, netačnih interpretacija koje su se proteklih dana pojavile u medijima, a koje dovode u pitanje obavezu plaćanja doprinosa za inostrane penzionere.

Fond zdravstvenog osiguranja o penzionerima i obavezama Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Iz Fonda poručuju da domaće stanovništvo nema razloga za brigu.

"Penzioneri Republike Srpske koji su cijeli ili većinski radni vijek proveli u Republici Srpskoj i BiH nemaju nikakvu dodatnu obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, osim one obaveze koju za njih već uplaćuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, dakle ništa dodatno", navode iz FZO RS.

Takođe, obavezu dodatnog plaćanja nemaju ni penzioneri drugih zemalja koji su cjelokupan radni staž proveli u državama sa kojima BiH ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju, jer za njih to plaća osiguranje zemlje iz koje primaju penziju.

Sa druge strane, obavezu plaćanja doprinosa po stopi od 10,2 odsto imaju isključivo osobe sa prebivalištem u Srpskoj koje primaju penziju iz drugih država u kojima su provele većinski radni vijek, kao i oni koji penziju primaju iz država sa kojima BiH nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju.

"Ova obaveza postoji bez obzira na manji dio staža ostvaren u Republici Srpskoj, jer se radi o licima koja većinski prihod ostvaruju izvan Republike Srpske", pojašnjavaju iz Fonda.

Tokom radnog vijeka, podsjećaju iz FZO RS, ta lica su u inostranstvu radila, ostvarivala prihode, uplaćivala doprinose i tamo koristila zdravstveni sistem.

"Kada danas žive u Republici Srpskoj i ovdje koriste zdravstvenu zaštitu, ne plaćaju doprinose u državama iz kojih primaju penziju, pa im u pravilu taj dio primanja ostaje, dok zdravstvenu zaštitu koriste u Republici Srpskoj u punom obimu. Zato je prirodno i logično da učestvuju u finansiranju sistema koji koriste u Republici Srpskoj", ističe se u saopštenju.

Iz Fonda upozoravaju da bi eventualno oslobađanje ove kategorije od obaveza prebacilo teret na domaće stanovništvo.

"Dakle, mišljenja koja se, za dnevnopolitičke potrebe, iznose u javnosti ne znače da se ova lica oslobode plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, već da za njih zdravstveno osiguranje plaćaju penzioneri Republike Srpske, zaposleni, kao i svi građani kroz budžet. Takav pristup nije u skladu sa principom pravičnosti i solidarnosti na kojem počiva sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, niti je logičan ni moralan", kategorični su u FZO RS.

Kada je riječ o ustavnoj zaštiti socijalno osjetljivih kategorija poput djece, trudnica, starijih od 65 godina i lica bez prihoda, podsjeća se da je Republika Srpska još 2019. godine obezbijedila njihovu zdravstvenu zaštitu iz budžeta.

"To znači da se ustavna zaštita ovih kategorija ne ogleda u tome da doprinosi ne postoje, već u tome da država preuzima obavezu njihovog plaćanja, kako bi se zaštitili najugroženiji", navode iz Fonda, dodajući da lica sa inostranim prihodima ne spadaju u tu grupu.

Na kraju zaključuju da zdravstveni sistem može biti pravičan samo ako ga koriste svi, a isti finansiraju u skladu sa svojom ekonomskom snagom.

Mister

Moja majka ima 28god radnog staza u RS, tacnije u bivsem Poljoprometu, dobija nasu penziju i ima penziju od pokojnog ocuha koja je Njenacka. I na zalost penziono u Celincu joj nije htjelo ovjeriti knjizicu. Jer je morala placati njima 100km svaki mjesec naravno nije pristala na to i ostavila je Njemacko AOK osigutanje koje joj odbija svaki mjesec od penzije. Tako da lopovluka ne manjka u nasoj bajnoj BiH.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

