Zdravstveni karton na telefonu: FZO RS od narednog mjeseca uvodi aplikaciju "Moje zdravstvo"

Osiguranicima u Republici Srpskoj od narednog mjeseca biće dostupna mobilna aplikacija pod nazivom "Moje zdravstvo", koja će im po prvi put omogućiti direktan digitalni uvid u lični zdravstveni karton, ali i preciznu evidenciju troškova pruženih medicinskih usluga.

Aplikacija, čiji je razvoj u završnoj fazi, osmišljena je da poveća transparentnost sistema i informisanost pacijenata o njihovim pravima.

Ključna karakteristika nove aplikacije je prikaz finansijske strane zdravstvene zaštite. Osiguranici će moći vidjeti tačan iznos koji su sami izdvojili za participaciju, kao i iznos koji je Fond zdravstvenog osiguranja (FZO RS) platio iz sredstava obaveznog osiguranja za njihovo liječenje.

"Zdravstvo nije besplatno i kroz mobilnu aplikaciju osiguranici će tačno vidjeti kolika su izdvajanja Fonda, a koliko je pacijent izdvojio kroz participaciju", naglasio je direktor Fonda Dejan Kusturić.

Osim uvida u podatke, FZO RS planira da kroz aplikaciju uvede i sistem anketa. Pacijenti će nakon korišćenja usluga moći ocijeniti zadovoljstvo radom zdravstvenih ustanova, čime se teži sistemu koji se prilagođava potrebama građana.

"Na ovaj način pacijenta stavljamo u fokus. Težimo ka zdravstvenom sistemu koji je fokusiran ka potrebama pacijenata, sistemu koji se prilagođava pacijentima, a ne obrnuto", istakla je zamjenica direktora FZO RS, dr Ranka Knežević.

Iz Fonda poručuju da je cilj integrisan i siguran sistem koji garantuje bolju dostupnost zaštite za sve osiguranike. Očekuje se da aplikacija bude spremna za preuzimanje već od narednog mjeseca, a o tačnom načinu instalacije i pristupa podacima građani će biti blagovremeno obaviješteni putem zvaničnih kanala Fonda.