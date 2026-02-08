logo
FZO RS uveo besplatan info broj za osiguranike: Sve informacije dostupne pozivom na 0800 5 08 08

FZO RS uveo besplatan info broj za osiguranike: Sve informacije dostupne pozivom na 0800 5 08 08

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uveo je besplatan info broj 0800 5 08 08 kako bi građani brzo i tačno dobili informacije o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Besplatan info broj FZO RS 0800 5 08 08 za prava iz zdravstvenog osiguranja Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uveo je besplatan info broj za građane, s ciljem da osiguranicima omogući pravovremene i provjerene informacije o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Pod motom "Provjerena informacija štiti vaše pravo", osiguranici od sada mogu pozvati broj 0800 5 08 08 i dobiti sve relevantne informacije o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja, bez dodatnih troškova, jer je poziv u potpunosti besplatan.

Iz Fonda ističu da je u eri "infodemije", kada su građani često izloženi netačnim ili nepotpunim informacijama, posebno važno omogućiti direktan i pouzdan izvor informisanja. Na ovaj način osigurana lica mogu dobiti tačne savjete i pojašnjenja u vezi sa procedurama i pravima koja im pripadaju.

Izvor: FZO RS

Besplatni info broj biće dostupan svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 15.30 časova, a na pozive će odgovarati zaštitnici prava osiguranih lica, kao i Odjeljenje za odnose s javnošću FZO RS.

Iako je Fond i ranije bio dostupan za pitanja osiguranika putem telefona, uvođenjem jedinstvenog besplatnog broja građanima se omogućava lakša komunikacija bez izlaganja dodatnim troškovima.

Pored ovog broja, građanima će i dalje biti dostupni i direktni kontakti zaštitnika prava u svim filijalama FZO RS, kako lično, tako i putem telefona. Informacije o besplatnom broju promovisane su i putem plakata koji su distribuirani zdravstvenim ustanovama i apotekama širom Republike Srpske.

Fond najavljuje da će nastaviti s modernizacijom svojih usluga, uključujući novu internet stranicu prilagođenu savremenim digitalnim standardima, kao i komunikaciju putem društvenih mreža i čet-bota "InfoZdravko".

Iz FZO RS podsjećaju da su osiguranicima dostupni i vodiči kroz prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji se mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici, a cilj svih aktivnosti je jačanje svijesti o važnosti informisanosti i zaštite prava građana.

